G20日中零互動 共軍再宣布軍演1／「台灣有事發言」影響 高市、李強G20峰會「零互動」

G20峰會於當地時間22日在南非召開。（路透社）

中日關係緊張之際，G20峰會當地時間22號起在南非召開。中國國務院總理李強與日本首相高市早苗都有出席，但兩人絲毫沒有互動交流，日本政府人士就透露，中方沒興趣和日方接觸。

牽起身邊人的手開心微笑，日本首相高市早苗在南非參加G20峰會，不過22號拍大合照時，她和中國國務院總理李強之間隔了3個人，從稍早的畫面也可以看到高市只離李強大約數公尺的距離，但兩人沒有對話，甚至完全零互動。

日本電視台主播vs.記者：「（日本）和中國之間，高市首相和李強總理有接觸到了嗎？現在的時間點還無法確認，現在會議還在持續進行中，對高市首相來說也被視為在找時機」。

深深擁抱義大利總理梅洛尼，高市在G20峰會上和多國領袖相見歡，唯獨沒有和李強互動，原因就是高市的台灣有事發言引起北京反制，日本政府人士透露，中方沒興趣和日方接觸，而日本外務省官員則認為，高市在G20峰會上的發言有考慮到中國的經濟施壓。日本首相高市早苗：「發展基於規則，自由且公正的國際經濟秩序，並連結到世界經濟的成長，和實現自由開放的印太地區，很重要」。

中國問題成為G20峰會上一大焦點，德國總理梅爾茨、南韓總統李在明22號舉行雙邊會談，就講到該怎麼應對北京。德國總理梅爾茨：「我想知道你們（南韓）對中國的看法，因為我們正在思考對中國的戰略」。南韓總統，李在明：「我們，德國和大韓民國之間，其實有很多是德國先走過的路，因此南韓能從德國的經驗中學到非常多」。

李在明沒有正面回應梅爾茨的中國提問，反而轉移話題說南韓應該學習德國克服分裂，實現統一，是不是擔心踩到北京底線，值得關注。





