[Newtalk新聞] 南韓總統李在明周六（22 日）於南非約翰內斯堡出席二十國集團（G20）峰會期間，與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）舉行雙邊會談。雙方就國際局勢、能源、防衛產業合作及未來互訪等議題進行深入交流。

據《韓聯社》報導，李在明在會談的開場白中表示，南韓可以從德國經驗中學到很多東西。南韓應學習德國如何克服分裂、實現統一的經驗，並強調南韓也應走這條路。梅爾茨回應說，統一並非靠特殊策略，而是靠長期、持續不懈的努力；自己非常關注韓半島及周邊局勢，包括朝鮮問題。他還表示，「德方也十分關注南韓對中國的看法，因為我們正在制定對中戰略。」

根據南韓總統室發佈資料，李在明在之後的閉門會談中，詳細說明南韓政府為緩解半島緊張局勢、構建和平所作的努力，並希望擁有克服分裂和統一經驗的德方給予支援。

雙方並就加強能源、核心礦物等共同關切領域的合作達成共識。李在明同時提到，歐洲各國正擴大軍工能力，梅爾茨關注德國與韓企在防務領域的合作。南韓總統室表示，兩國領導人決定通過明年的互訪進一步深入探討兩國關係的發展。

此外，李在明也與法國總統馬克宏會談，特別提到南韓與法國形成特別關係，期待兩國關係能借此升格為「戰略夥伴」關係。李在明還提及南韓戰爭稱，南韓曾遭到侵略面臨危機時，法國派兵援助南韓，我就此深表感謝。韓方願同法方在文化、經濟、國案、高新技術等各領域進一步深化合作。據南韓總統室發佈的新聞資料，李在明在閉門會談上表示，希望兩國能在軍需領域推進互補性合作，並 AI 和太空產業方面進一步加強交流與合作。

