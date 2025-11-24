G20期間與李強會晤 梅爾茨宣布2026年初訪中

（中央社台北24日電）中國總理李強在南非約翰尼斯堡出席二十國集團（G20）期間與德國總理梅爾茨會晤，李強表示願在新能源、智慧製造、生物醫藥等新領域與德國展開合作。此外，梅爾茨宣布明年初訪中。

新華社報導，當地時間23日，中國國務院總理李強在約翰尼斯堡會見德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。

李強指出，中德互為重要經貿夥伴。兩國政府應當一道努力，加強對話溝通，妥處各自關切。希望德方秉持理性務實的對中政策，排除干擾壓力，聚焦共同利益，鞏固合作根基。

中方願與德方共同把握未來發展機遇，以開放姿態展開創新合作，打造新能源、智慧製造、生物醫藥、氫能技術、智慧駕駛等新興領域合作亮點，推動產業轉型升級，激發合作新動能。

李強還表示，希望德方推動歐盟以更廣闊視野、更長遠眼光、更開放心態看待中歐關係，堅持對中夥伴定位，加強雙方對話合作，共促中歐發展繁榮。中方願與德方加強在聯合國、二十國集團等機制的溝通協調，推動完善全球治理，維護多邊主義和自由貿易，做好促進和平與發展的建設性、確定性力量。

據中方消息，梅爾茨表示，德中長期以來互為重要經貿合作夥伴，經濟高度互補。德方重視發展對中關係，願秉持開放姿態，深化雙邊政治、經貿關係，加強對話交流，拉緊合作紐帶，面向未來挖掘科技等新興領域合作潛力。

梅爾茨說，德方願為推動歐中對話發揮建設性作用，願加強與中方在國際事務中的溝通協調，維護自由貿易和以世貿組織為核心的多邊貿易體制，促進全球和平穩定發展。

據德國之聲報導，梅爾茨宣布，將於明年年初訪中。

過去一個月，德中關係有所改善。先前中國對晶片和稀土的出口限制對德國企業造成影響，德國外長瓦德福（Johann Wadephul）因與北京關係不睦，10月底被迫取消訪中行程。

後續德國副總理兼財政部長克林拜耳（Lars Klingbeil）訪中，17日在北京與中國國務院副總理何立峰會面，為近來降至低點的德中關係重啟對話。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1141124