G20能否會面？中國總理李強抵南非 日媒關注與高市有無非正式接觸
編譯林浩博／綜合報導
日本首相高市早苗與中國國務院總理李強，能在南非的二十國集團 (G20)峰會見到面嗎？據中國官媒報導，李強已於21日飛抵南非，準備參加隔天舉辦的峰會。但隨著中日緊張關係升高，北京17日即表示，李強不會與高市會面。不過，日媒仍關注，兩人會否趁著會議的空檔，進行非正式的接觸。
李強抵達南非
據官媒《中國日報》22日早晨發布的報導，李強於當地時間的前一天，抵達峰會所在地──約翰尼斯堡。半島電視台分析，由於美國總統川普的杯葛缺席，中國獲得了領導世界的良機。
美國巴克內爾大學（Bucknell University）的國際關係教授朱志群稱：「美國給予了中國擴大全球影響力的機會。由於美國的缺席，中國與歐盟國家成為了峰會焦點，也成了其他國家尋求領導的對象。」
英國牛津大學的學者傅若詩（Rosemary Foot）也抱持相同觀點，她指出川普跳過南韓的亞太經濟合作組織（APEC）首腦會議，又不出席巴西的氣候峰會，如今再缺席G20場合，無疑是「再給了中國機會」。
傅若詩說：「這又一次可凸顯了對比，一方面，中國宣示了自己作為致力於多邊主義與負責任的大國；另一方面，單邊主義的美國不關心公共利益，只在乎自身的利益，則是帶來了危險。」
非正式接觸
中國要在G20打著「多邊主義」與「合作」的旗號，對於與之關係緊張的日本，卻是不假辭色。日本首相高市早苗同樣要出席G20峰會，但中國外交部發言人毛寧20日重申，李強並未安排與高市見面，還嗆聲「請日方自重」。這番話形同給積極爭取會面的日本，再澆了一盆冷水。
而綜合日媒的報導，高市已於21日下午啟程飛往南非，預計隔天下午出席峰會。儘管中國不斷強調並無會面規劃，但共同社、朝日電視台等日本媒體都關注，高市能否趁著會議的間隙，以寒暄等非正式的方式與李強接觸對話，藉機當面解釋日本立場。
高市21日啟程之前，於首相官邸接受媒體訪問強調，推動日本與中國雙邊互惠關係的大方向不變。至於怎樣的情況屬於可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，高適稱，政府會依據實際與具體情況，加以綜合判斷，「政府的立場是一貫的」。
