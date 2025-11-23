G20領導人反對美俄28點計畫 馬克宏緩頰：都是俄羅斯的錯

編譯張渝萍／綜合報導

美俄的俄烏戰爭停火「28點計畫」一釋出，幾乎引來西方民主世界的反彈。目前正在南非約翰尼斯堡舉辦的G20峰會上，由英、法、德、日、加等11國領導人，發布聯合聲明指出，他們反對美國總統川普最新提出停戰提案，要求烏克蘭割讓領土、限制軍隊規模等內容無法被接受。但他們也表示，該方案為進一步談判提供基礎。

美國與烏克蘭將在當地時間23日，於日內瓦商討該提案，屆時可能會針對提案做出修改，而烏克蘭的歐洲盟友如法、德等國家安全顧問也可能加入談判。

德國總理梅爾茨在X上上傳和馬克宏以及英國首相施凱爾的合照，稱堅定支持烏克蘭。（圖／翻攝自X平台 @@bundeskanzler）

28點計畫大多內容早被烏國與盟友拒絕

《紐約時報》22日報導，美俄協商出的28點計畫草案，大多數的內容是烏克蘭總統澤倫斯基以及其歐洲盟友，早就多次拒絕的條件。然而，美國總統川普先前稱，自己僅給澤倫斯基一周時間接受「美俄協商、且俄羅斯總統普丁相當滿意的草案」，甚至還語帶威脅若不接受就等著繼續戰鬥，更有消息人士指出，華府以「不提供請報共享與軍援」作為威脅手段，但遭華府否認。

川普22日又稱：「這不是我的最後提議」，還暗示談判若有進展，「一周期限」仍可延長。

截至22日，外界仍不清楚烏克蘭及其歐洲盟友，能在多大程度上修改這份提案。美國官員22日表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）與川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）已前往日內瓦，預計與烏克蘭高級官員會晤，討論基輔對該美國提案的回應。

在最新提案於上周曝光前，歐洲及全球的烏克蘭盟友已面臨壓力，必須展現即便美國停止援助，他們仍能提供烏克蘭繼續抵抗俄羅斯所需的經濟與軍事支持。烏克蘭在歐洲最大的軍事支持者德國，本月就承諾明年增加35億美元援助，法國與瑞典也近期承諾提供數百架新戰機。

大國領袖G20峰會大挺烏克蘭

儘管公開發言仍屬外交辭令，但歐洲領袖對這項新提案的表態都明確力挺烏克蘭。像是22日的G20會議上，大國領袖均明確指出，他們對烏克蘭的支持堅定不移，不受白宮壓力動搖。

由德國、法國、英國、日本與加拿大等11國，以及歐盟領導人發布的聯合聲明指出，美俄的28點計畫包含「對實現公正且持久和平來說，是很重要的元素」，但他們也清楚表示，他們反對那些會剝奪烏克蘭領土、限制其軍力的條款。

法國總統馬克宏（ Emmanuel Macron ）22日指出，「現在面臨的問題是烏克蘭主權以及歐洲的安全。」他補充說，歐洲國家將在未來兩天與烏克蘭共同制定進一步的計畫。

馬克宏緩頰：問題不出在美國是在俄國

馬克宏在G20上對記者說：「我們的問題不是美國。我們唯一的問題，我們所有人的問題是俄羅斯。是俄羅斯發動了這場戰爭，是俄羅斯拒絕接受停火提案。」

目前尚不清楚歐洲領袖在戰爭這一階段究竟能施加多少影響力，因為他們與烏克蘭都被排除在最新提案的協商之外。

馬克宏表示，歐盟、德國、英國與法國的談判團隊，將與美國及烏克蘭談判代表在日內瓦會晤，「以便將實質帶回談判桌上，調和各方觀點」。他還指出，會議後將接著將舉行一場「意願聯盟」的會議，該聯盟由30多個支持烏克蘭的國家組成。

澤倫斯基22日在社群媒體發布的影片中，就已針對這份提案發表悲觀看法，也質疑它是否能作為任何和平談判的基礎，「我們必須確保，在歐洲或世界任何地方，都不能讓針對人民與人性、針對國家與民族的罪行，以任何方式被獎賞或被原諒。」

不甩美抵制參加 G20主辦國照通過宣言

此外，儘管受到美國抵制參與，G20峰會領袖22日仍通過一份，針對氣候危機以及其他全球挑戰的宣言。主辦國南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）發言人表示，這項宣言「不能重新談判」，反映出南非與川普政府的緊張關係更加劇。

儘管受到美國抵制參與，G20峰會領袖22日仍通過一份針對氣候危機以及其他全球挑戰的宣言。圖為主辦國南非總統拉馬福薩（右）與印度總理莫迪（左）。（圖／翻攝自X平台 @narendramodi）

路透23日報導指，拉馬福薩發言人指出，他們已花整年時間為這份宣言鋪路，「過去一周更是特別緊張。」而白宮則指責南非將今年的G20主席國地位「武器化」，稱南非在美國強烈反對下仍推動G20領袖宣言，是破壞創始原則。還批評南非不協助交接主席國。美國為下次G20主席國。

