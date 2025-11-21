G20領袖峰會在即 歐盟將與烏克蘭商討和平計畫

（中央社約翰尼斯堡21日綜合外電報導）歐盟執委會主席范德賴恩今天表示，她和歐盟領袖們會在即將召開的20國集團（G20）峰會期間聯繫烏克蘭總統澤倫斯基，以商討美國提出的一項和平計畫。

本屆G20領袖峰會將於11月22日至23日在南非大城約翰尼斯堡（Johannesburg）舉行，這也是G20峰會首次於非洲舉辦。

路透社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）強調，涉及烏克蘭的任何決定，不能在沒有烏克蘭參與的情況下做出。

烏克蘭政府稍早表示，已經收到美國提出有關結束俄羅斯與烏克蘭戰爭的提案。

法新社報導，烏方指出，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已正式收到來自美方的計畫草案。

根據一位知情人士提供的細節顯示，計畫似乎呼應俄方在終戰談判上的諸多強硬要求，其中包括烏克蘭需割讓領土給俄羅斯，並限制自身軍隊規模。（譯者：高照芬/核稿：陳彥鈞）1141121