G20領袖聯合宣言 籲保護礦物供應促烏克蘭等地和平
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）20國集團（G20）領袖今天發表聯合宣言，當中表示將尋求保護關鍵礦物全球供應鏈免於地緣政治緊張威脅，並努力推動烏克蘭、巴勒斯坦等數個地區實現公正持久的和平。
法新社報導，G20成員國領袖在南非約翰尼斯堡召開的峰會上通過這份30頁宣言，當中表示：「我們將依循聯合國憲章宗旨與原則（Purposes and Principles）全文指引，努力推動在蘇丹、剛果民主共和國、被占領的巴勒斯坦領土及烏克蘭實現公正、全面且持久的和平。」
宣言還說：「我們尋求確保關鍵礦物的價值鏈更能抵擋中斷衝擊，無論起因是地緣政治緊張、不符合世界貿易組織（WTO）規則的單邊貿易措施、疫情或天災。」
中國在關鍵礦物供應鏈的主導地位，正令全球工業化民主國家愈來愈擔憂。（編譯：張正芊）1141122
其他人也在看
G20峰會約翰尼斯堡登場 南非總統強調多邊主義
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天在約翰尼斯堡主持20國集團（G20）峰會開幕時強調，面對「當今人類所面臨的威脅」，必須推動「多邊主義」。中央社 ・ 18 小時前
巴西公布COP30氣候協議草案 移除淘汰化石燃料計畫
主辦聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議(COP30)的巴西今天(21日)發布一份協議草案，其中推動淘汰化石燃料的計畫遭到刪除。 過去兩週以來，全球近200個國家在巴西亞馬遜雨林城市貝倫(Belem)參與COP30大會，針對化石燃料的未來展開激烈辯論。燃燒化石燃料會產生溫室氣體，是造成全球暖化的主因。 包括德國、肯亞和低窪島國在內等數十個國家一直大力推動制定一份路線圖，以實現兩年前COP28的決議：呼籲全球「轉型脫離」(transition away)化石燃料。 不過這項目標未能獲得沙烏地阿拉伯等產油國家認同。在今天清晨發布的協議草案中，所有與化石燃料有關的內容都被刪除了。 除此之外，這份草案也呼籲全球在2030年前，將因應氣候變遷的資金從2025年的基準提高2倍。不過，草案中並未具體說明這筆資金將由何方提供，可能讓貧窮國家大失所望。 該協議草案也提及，將在未來三屆聯合國氣候峰會上啟動「貿易對話」。此舉受到中國等國家歡迎，但可能讓歐盟感到不安，因為這類討論往往集中在歐盟的碳邊境調整機制(Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM，是針對高碳排進口中央廣播電台 ・ 1 天前
COP30氣候峰會達協議 未納化石燃料淘汰路線圖
（中央社巴西貝倫22日綜合外電報導）聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）與會各國今天達成協議，但未如歐洲聯盟等國所要求的納入一個逐步淘汰化石燃料的路線圖。中央社 ・ 10 小時前
中華民國童軍代表團沙漠之旅 推廣2029世界羅浮大會在台灣
中華民國童軍總會代表團於十一月十五至廿一日參加在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉辦的「第三十一屆阿拉伯童軍領袖會議（31stArabScoutConference）」，近五百名來自阿拉伯區會員國及各國國際代表參加；我國童軍總會由國際關係委員會阮俊霖副主任委員及賴彥丞執行秘書代表高國倫理事長出席參加，積極向阿拉伯區國家推廣二○二九年將在台灣舉辦的世界羅浮大會。(見圖)中華民國童軍總會代表團今(廿二)日說明，世界羅浮大會是提供給十七至二十五歲的童軍青年參與，我國曾於二○○四年舉辦，二○二四年於埃及世界童軍會議以高票成功爭取二○二九年第十七次世界羅浮大會在台灣辦理。高國倫理事長表示，台灣非常難得舉辦二次的世界羅浮大會，我們將積極準備，並邀請全世界一百七十個會員國共襄盛舉。代表團也 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
每日郵報母公司收購每日電訊報 簽5億英鎊協議
（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國小報「每日郵報」母公司「每日郵報與通用信託集團」今天表示，已與美國與阿布達比合資企業RedBird IMI達成一項5億英鎊收購協議，目標為買下「每日電訊報」。中央社 ・ 7 小時前
G20面臨地緣政治裂痕 經濟危機因應角色受威脅
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）美國缺席情況下，各國領袖今天在南非20國集團（G20）峰會警告，地緣政治裂痕威脅到G20在解決經濟危機方面的角色。中央社 ・ 9 小時前
G20領袖峰會在即 歐盟將與烏克蘭商討和平計畫
（中央社約翰尼斯堡21日綜合外電報導）歐盟執委會主席范德賴恩今天表示，她和歐盟領袖們會在即將召開的20國集團（G20）峰會期間聯繫烏克蘭總統澤倫斯基，以商討美國提出的一項和平計畫。中央社 ・ 1 天前
巴西前總統波索納洛有潛逃風險 居家軟禁改為拘留
（中央社巴西利亞22日綜合外電報導）巴西最高法院裁定，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）有潛逃風險，今天由居家軟禁轉為警方拘留。中央社 ・ 15 小時前
范雲參加自由聯盟會議 籲團結反制中國跨國鎮壓
（中央社記者吳柏緯海牙22日專電）民進黨立委范雲赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議並發表專題演說，她提到中國對台灣的脅迫行動不斷升級，呼籲自由世界支持台海和平、支持台灣有意義地參加國際組織，並對中國跨國鎮壓採取具體行動反制。中央社 ・ 14 小時前
錫安教會金明日牧師之女呼籲美國議員幫助其父獲釋
中國錫安教會領袖金明日等18位教會成員本周遭檢方正式批准逮捕，據稱被指控「非法使用信息網絡」，若罪名成立或面臨三年監禁。美國總統特朗普誓言要「拯救我們偉大的基督徒群體」之際，金明日之女呼籲華盛頓協助促其父獲釋。德國之聲 ・ 12 小時前
金馬62／范冰冰確定沒出席頒獎典禮 一條件「現聲」
入圍第62屆金馬獎最佳女主角的女星范冰冰，到底要不要出席領獎？現在導演張吉安在紅毯上證實了，她有工作在身，但人究竟是在哪拍戲？又沒透露，就是很神祕。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
美國抵制缺席 G20南非峰會試圖走自己的路
路透社報導，20國集團(G20)領袖22日將齊聚南非出席一場美國抵制的峰會，試圖就一項在美國沒有參與下提出的宣言草案達成協議，一名白宮高層官員則形容此舉「可恥」。 4名消息人士21日表示，G20特使在約翰尼斯堡(Johannesburg)峰會週末登場前，已針對一項領袖宣言草案達成共識，其中有幾項主要議題都和氣候變遷有關，而這份草案並未尋求美國同意。 其中一位消息人士21日晚間證實，儘管美國總統川普(Donald Trump)政府反對，但這項草案提到了氣候變遷。川普質疑人類活動造成全球暖化的這項科學共識。 川普已表示，由於南非以黑人佔多數的政府迫害白人的少數族群，因此將抵制這場峰會。這項指控已遭到廣泛駁斥。 此外，川普也拒絕接受東道主提出的促進團結、並協助開發中國家適應氣候災害、轉型清潔能源並削減過高債務的議程。 美國的抵制給計劃宣揚南非在促進多邊外交角色的南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)潑了冷水，但部份分析家認為，如果其他成員國接受峰會議程、並能在實質宣言上取得進展，那麼這反而可能對南非有利。 目前並不清楚這項宣言的用詞做出什麼妥協來取得大家同意。美國已反對在討論中提中央廣播電台 ・ 1 天前
藍白通過「李四川條款」 直轄市副市長固定3人 蘇巧慧批：因人設事
立法院近日修正通過《地方制度法》，直轄市副市長人數將固定增為3人，此法案被稱為「李四川條款」，預計於明年元旦正式實施。這項修法取消了原本人口超過250萬才能增設第3位副市長的限制，改為所有直轄市固定配置3位副市長。此舉引發爭議，民進黨立委蘇巧慧批評國民黨「因人設事」，認為這是為台北市副市長李四川量身訂做，讓他即使參選新北市長而辭職，台北市仍能保有副市長編制。同時，副總統蕭美琴也現身支持蘇巧慧參選新北市長，肯定她兼具父親的衝勁與個人的溫暖特質。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
被川普罵「叛徒」受到威脅! MAGA女王格林宣佈明年辭眾議員
[Newtalk新聞] 據《法新社》報導，美國總統川普昔日的親密盟友、有 MAGA 女王之稱的共和黨籍聯邦眾議員瑪喬麗·泰勒·格林當地時間週五（21 日）在社交平台 X 上宣佈，她將辭去眾議院議員的職務。報導稱，此前，格林與川普就艾普斯坦案等問題決裂。 格林在X發佈的一份聲明中表示，自己不應該被美國總統稱為「叛徒」並受到威脅。「我將於 2026 年 1 月 5 日辭去職務。」格林稱，並附上了自己的講話影片。 近日，備受爭議的美國佐治亞州聯邦眾議員瑪喬麗·泰勒·格林公然與川普決裂，在華盛頓掀起一場軒然大波。有媒體稱，作為川普昔日的忠實擁躉，格林曾被美媒稱作前者的「傳聲筒」，如今她的突然轉向暴露出 MAGA（讓美國再次偉大運動）的內部分裂。 美國國會持續追查艾普斯坦(左)案件相關文件與證人，讓川普蒙上「艾普斯坦陰影」。 圖：翻攝自 X @ChrisDJackson 據美國《有線電視新聞網》（CNN）17 日報導，16 日，格林在 CNN 訪談欄目《國情咨文》上發表了一番不同尋常的講話，她表示後悔參與了這場「有毒的政治活動」，親口承認當今美國的政治環境「於國家不利」。 此外，格林在社交平台上新頭殼 ・ 23 小時前
台南議員李宗霖迎娶卡關 開村內廣播請新娘鄉親幫忙
台南市無黨籍議員李宗霖22日到嘉義縣太保市田尾里，迎娶當地里長陳獻發的二女兒陳嘉伶，見他衝到村內廣播中心，說自己38歲了，要大家幫忙給愛心貼紙，他得收集足夠的愛心貼紙才算過關，他像選舉宣傳一般廣播，講的讓老丈人在旁一直笑。新娘姐妹設計的有趣關卡，包括計步器的數字要到1314，新郎答錯題目要吃檸檬片等，增添不少趣味。中時新聞網 ・ 14 小時前
G20南非峰會：特朗普習近平缺席，梅爾茨挑大梁？
特朗普和習近平均缺席G20南非峰會，普京因被指控戰爭罪不能到場，梅爾茨仍有信心推動多邊主義。歐洲理事會主席科斯塔還在會上召集多國領導人就結束烏克蘭戰爭舉行危機磋商。德國之聲 ・ 16 小時前
託運行李入境怎檢查？ 防檢署曝3道防線
台灣上月爆出非洲豬瘟疫情，為加強邊境防堵，原先僅針對39國非洲豬瘟高風險入境旅客實施100％手提行李X光檢查，現在改為入境旅客皆要進行X光檢查。至於託運行李有沒有檢查？動植物防疫檢疫署說明，其實託運行李都會先經過X光檢查，才會放上行李轉盤，轉盤旁邊也會有檢疫犬偵測，此外，領完行李後海關也會進行抽檢。中時新聞網 ・ 1 天前
李登輝紀念學術討論會登場 跨國學者討論台海危機解密檔案
為紀念前總統李登輝在民主改革、國家治理與外交布局上的貢獻，國史館與李登輝基金會將於本週六...銳傳媒 ・ 1 天前
賴清德出席新北宜蘭同鄉會 拜託全力支持蘇巧慧、林國漳
總統賴清德今（22）日晚間出席新北市宜蘭縣同鄉會會員大會，除了與理監事等代表合影拍照外，致詞時還特別提到將代表民進黨參選新北市長的立法委員蘇巧慧，還有正式提名參選宜蘭縣長的律師林國漳，拜託在場的新北鄉親能全力支持，給他們機會，讓新北、宜蘭都能進步與越來越好。中時新聞網 ・ 15 小時前
旗山2萬人造勢！ 林岱樺再控檢調追殺「斷手斷腳」
要爭取綠營提名，參選高雄市長的林岱樺，今天（22）挺進高雄旗山，舉辦大造勢，並喊出「2萬人到場」。而身陷助理費案的林岱樺，在台上情緒激動，不斷嗆檢調配合媒體追殺，「用盡各種手段要讓我斷手斷腳」，並表示自己只有一個卑微的請求，就是請民進黨給她一個公平的初選。TVBS新聞網 ・ 14 小時前