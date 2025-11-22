G20領袖聯合宣言 籲保護礦物供應促烏克蘭等地和平

（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）20國集團（G20）領袖今天發表聯合宣言，當中表示將尋求保護關鍵礦物全球供應鏈免於地緣政治緊張威脅，並努力推動烏克蘭、巴勒斯坦等數個地區實現公正持久的和平。

法新社報導，G20成員國領袖在南非約翰尼斯堡召開的峰會上通過這份30頁宣言，當中表示：「我們將依循聯合國憲章宗旨與原則（Purposes and Principles）全文指引，努力推動在蘇丹、剛果民主共和國、被占領的巴勒斯坦領土及烏克蘭實現公正、全面且持久的和平。」

宣言還說：「我們尋求確保關鍵礦物的價值鏈更能抵擋中斷衝擊，無論起因是地緣政治緊張、不符合世界貿易組織（WTO）規則的單邊貿易措施、疫情或天災。」

中國在關鍵礦物供應鏈的主導地位，正令全球工業化民主國家愈來愈擔憂。（編譯：張正芊）1141122