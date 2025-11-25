G20高市早苗與中方零接觸「中文翻譯也沒帶」...日專家指出「中國反日情緒高漲」：就算會面也難達成實質成果

日本首相高市早苗本月7日發表的「台灣有事」一論，導致中國憤怒、要求撤回言論，也因日本政府堅持言論無礙，中方採取多項反制措施；而於22日至23日在南非召開20國集團領袖峰會（G20）上，高市也未與中國高層官員會面，日團隊甚至連中文翻譯都沒帶上。對此，佳能國際戰略研究所高級研究員、中國事務專家峯村健司昨（24日）指出，原因在於日方認為，即使會面也難以達成實質成果。

在「台灣有事」論述後，中國也宣布暫停進口日本水產品，更禁止公民前往日本旅遊，目前已有12條中日航線遭取消；日前日本維新會代表、大阪府知事吉村洋文也在關西電視台上力挺高市早苗，直言該論述沒必要撤回，並說希望觀光業者藉此次機會促成轉型，避免依賴中國觀光客。

廣告 廣告



在南非舉行20國集團領袖峰會（G20），在中日關係緊張下，高市早苗也未與中國國務院總理李強有任何交流。



對此，峯村健司24日在富士電視台受訪時指出，此次日本方本來也不太想見面，因為連中文口譯都沒有帶去，並說這樣雙方只能透過英文溝通，將非常耗時，只能在場邊稍稍寒暄、打招呼，考量到這點，其實並無太大意義。



峯村健司分析，現在中國內部反日情緒高漲，所以兩國見面也不會有太大意義；此外，儘管李強被稱為是中國政府第二號人物，但其與習近平之間仍存在非常巨大的差距，因此日本方認為，即使會面也難以達成什麼實質成果，所以做出了不會面的判斷。

(圖片來源：首相官邸)

更多放言報導

中國擋水產品進口、旅客赴日作反制...葉建揚指日本有「半導體反擊手段」：若日方祭出科技制裁，中半導體可能窒息

不甩北京威脅！高市早苗「台灣有事論」、日政府表態「完全不變」：無需檢討或重新審視