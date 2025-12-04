G3等級太陽風暴襲地球！ 導航通訊恐受影響15小時

中央氣象署太空天氣作業辦公室今（4）日緊急發布太空天氣警示，地球磁場擾動指數自今日凌晨2時起遽增，磁暴規模預期短暫達到中度（G3）等級，影響時間將持續約15小時。

中央氣象署太空天氣作業辦公室今（4）日緊急發布太空天氣警示，地球磁場擾動指數自今日凌晨2時起遽增，磁暴規模預期短暫達到中度（G3）等級，影響時間將持續約15小時。（圖/氣象署提供）

氣象署指出，太陽表面活躍區（AR4299）在12月1日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），加上日冕洞產生的高速太陽風持續影響，導致近地太空環境出現劇烈變化。行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的WSA-Enlil模式資料分析，地磁擾動在台灣時間今日凌晨2時起明顯增強，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。

廣告 廣告

在無線電通訊方面，氣象署表示，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷現象。此外，極光活動範圍將擴大，最低可發生在磁緯50度的地區，較平時更容易觀測到極光現象。

氣象署指出，太陽表面活躍區（AR4299）在12月1日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），加上日冕洞產生的高速太陽風持續影響，導致近地太空環境出現劇烈變化。（圖/氣象署提供）

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的WSA-Enlil模式資料分析，地磁擾動在台灣時間今日凌晨2時起明顯增強，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。（圖/氣象署提供）

電力系統也將受到波及，氣象署說明，部分保護裝置可能會出現假警報，電力業者需要進行電壓修正作業，以確保供電穩定。

太空飛行器操作同樣面臨挑戰，氣象署指出，人造衛星上的部分裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，衛星姿態需要進行修正，以維持正常運作。

延伸閱讀

地磁擾動事件頻繁！ 氣象署揭原因：進入太陽周期極大期

鄭明典警告最高等級「地磁擾動」發生中！專家：恐影響人體健康

中度磁暴今晚8點起擾動24小時！ 恐影響衛星導航與通訊