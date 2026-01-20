G5強烈磁暴來襲！影響長達36小時 氣象署：恐影響衛星定位、無線電通訊

中央氣象書今天（20日）上午說發布太空天氣警示，因地球磁場短期飆升，可能導致線路感應電流異常升高、訊號受阻、定位異常等現象。（氣象署提供）





中央氣象署太空天氣作業辦公室今天（20日）上午發布太空天氣警示，指出因地球磁場擾動指數短時間內大幅飆升，太空天氣恐一度達到最劇烈的G5等級，且影響可能持續約36小時。氣象署提醒，期間恐出現線路感應電流異常升高、高頻無線電通訊受阻、衛星定位誤差擴大，甚至部分電力輸送系統可能發生中斷等情況，相關單位需提高警覺、密切因應。

氣象署說明，此次太空天氣異常主要受到太陽表面活躍區AR4341於1月19日爆發X1.9級長延時太陽閃焰影響，並伴隨規模顯著的日冕物質拋射（CME）。相關高能粒子於1月20日凌晨抵達近地太空環境，導致行星際空間中的太陽風風速與密度明顯上升。依據NOAA的 WSA-Enlil 模式分析結果，預估地磁擾動將顯著增強，影響時間約持續 36 小時，最大強度恐短暫達到劇烈磁暴等級（Kp=9、G5）。

氣象署提醒，在地磁擾動影響期間，可能出現多項太空天氣衝擊，包括電力系統線路電流異常升高、高頻無線電通訊中斷、衛星定位精準度下降，甚至低頻無線電通訊也可能受到干擾；此外，在中緯度地區（約地磁緯度40度）不排除有機會觀測到極光現象。

在電力系統方面，氣象署指出，若地磁擾動達到高強度等級，可能導致大規模電壓控制與保護系統出現異常，部分電力輸送網甚至可能發生中斷或短暫停電，變壓器也存在受損風險；此外，太空飛行器此期間可能因表面電荷累積，進而引發姿態控制異常、資料傳輸不穩定，以及定位系統誤差等問題。（責任編輯：王晨芝）

