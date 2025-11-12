G5級地磁擾動今晚8點連續侵襲48小時！氣象署揭密「磁暴是啥？有何影響？」
中央氣象署太空天氣作業辦公室昨（11）日發布「地球磁場擾動」快報，預計最大規模指標達G5等級，將在晚間8點起開始影響地球。前氣象局局長鄭明典也在臉書直指，「今早發生的地磁擾動事件，已經達到地磁擾動定義的最強等級！」而「磁暴」究竟是什麼？會帶來什麼影響？對此，氣象署揭密完整分析。
太空天氣作業辦公室表示，受到太陽表面活躍區（AR4274）於11月10日發生顯著的日冕物質拋射事件（CME），預期於11月11日晚間通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加。依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約48小時，最大規模可能短暫達到劇烈磁暴等級（Kp=9, G5）。
氣象署指出，預估線路電流將異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區（地磁緯度40度）能見到極光活動。電力系統部分，大規模的電壓控制系統與保護系統恐發生問題，部分電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞；太空飛行器操控方面，表面電荷累積，將造成姿態異常、資料傳輸異常和定位系統異常。
至於何謂「磁暴」？氣象署解釋，和太陽表面出現的閃焰（flare）、日珥（prominence）斷裂與日冕大量噴發（CME）等劇烈活動有關，這些太陽活動產生的大量帶電粒子，加上強大磁場扭曲，地球磁層交互作用所引起的地球擾動，稱為「地磁風暴」（geomagnetic storm），簡稱「磁暴」。
