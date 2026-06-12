G6出現 丁丁幫助伯朗彌補得分缺口 領航猿隊搶回台北客場第一勝
陳將双單打得分，拉桿漂亮閃過霍力飛的巨靈掌。 (潘安彥攝影)
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】桃園璞園領航猿隊3大板凳丁恩迪、林正、譚傑龍終於有機會參加總冠軍賽了，領航猿隊靠全場狂野防守以84比77打敗富邦勇士隊，總冠軍賽系列扳成2比2平手，PLG總冠軍賽G6正式出現，確認下星期二(16日)比賽會重返台北和平小館。
富邦勇士隊復仇者古德溫打臉PLG之旅也成功打出第4回合勝利，今天他瘋狂出手27次，摘下全場最高的29分，一個人就抵了領航猿隊3洋將得分火力總和的25分(伯朗5分、葛拉漢10分、阿提諾10分)，但兩隊的第四洋將(外籍生)表現落差也不小，勇士隊的本季PLG年度第一隊球員莫巴耶全場6投1中，僅有4分1籃板，遠不如璞園領航猿隊外籍生丁恩迪的14分11籃板，這也是叮叮進軍總冠軍賽的第一個雙十佳績，雖然八爺的替補球員曾祥鈞也有6分8板的優質表現，但仍無補於叮叮對勝利的貢獻。
這場璞園領航猿隊的勝利，來自於上半時的成功防守(47比31)，領航猿隊下半時最多領先達21分，所以在先發洋將葛拉翰因傷明顯力不從心時，領航猿隊總教練卡帥毫不猶豫在第一節就換上林正頂住火線，甚至連譚傑龍、林洺威(原名林子洧)，這3名千禧年寶寶球員幫助殘缺的洋將陣容頂上21分鐘，也就是說領航猿隊在全場領先43分23秒期間，有甚長時間是靠單洋將頂住防線。
領航猿隊此戰投進10個三分球(命中率32.3%)，洗刷上一戰僅有14%三分球命中率的恥辱，本土戰將李家慷、陳將双、關達祐、白曜誠、盧峻祥皆有建樹，最離奇的是阿提諾，三分球投3中2，是長人洋將中的奇葩，而勇士隊復仇者古德溫的三分球13投3中(23.1%)，累計總冠軍賽4戰共投41次，投進10球，他的前四戰得分正式抵達100分大關。
富邦勇士隊輸球，富邦勇士隊老闆卻多賺了一場主場比賽。 (潘安彥攝影)
其他人也在看
高雄岡山本州工業區大火 市府種罰500萬+勒令停工
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導12日晚間七點多，高雄岡山本州工業區，一間廢棄物處理廠傳出火警，由於工廠倉庫有許多油料和化學物，火勢相當猛烈，消防隊出動大批人力搶救，幸好沒有人受傷受困，只是工廠疑似倉庫管理不當，才引發火災，也造成空污，環保局對業者重罰500萬，勒令停工。
世足賽／加拿大第76分鐘換人奏效！首戰1：1逼平波赫 本屆首場和局產生
加拿大和波赫在13日進行世界盃小組賽B組首戰，在比賽前段波赫率先靠著定位球破門，而加拿大則是在比賽後段走馬換將後，順利將比數追平，最終雙方就以1：1戰平，雙方在小組賽各取1分積分。
跌停剩4.04元投資人哭崩！1大廠確定6/23將下市 還有7名千張大戶
投資人注意！正崴集團子公司、台灣綠能大廠森崴能源（6806）因今年第一季財報淨損逾18億元、淨值轉負數，將於6月23日下市。不過最新數據顯示，還有3.4萬名股東，其中有7名手握千張股票的大戶，恐受到衝擊，股票恐淪壁紙。
從香港舞台到台灣 阿肥把文化憧憬融入日常
民視新聞／綜合報導來自香港的阿肥陳婉儀，從小看台灣綜藝節目長大，對台灣的影視文化一直充滿憧憬。2019年，25歲的她來台就讀文化大學大傳系，期間，回香港參加真人秀選美節目肥美人，面對觀眾評論和網路惡評，讓她變得更有勇氣，也更敢挑戰不同的可能。如今，她再次回到台灣，期盼串起香港與台灣之間的文化交流。
新聞眼／蔣萬安提廢監院！反制綠主導戰場 也提升格局
台北市長蔣萬安強硬表態廢除監察院，並建議立法院藍白黨團否決所有提名人選，凍結監察院的運作，據悉，蔣有備而來，事前已先和藍委溝通，盼國民黨立委在立院行動建立強大的「社會正當性」，也將球拋給長年主張廢監院卻毫無作為的民進黨，讓社會大眾公評。
梅雨還沒結束 今午後慎防強對流 吳德榮：端午節連假可望轉晴熱如盛夏
今天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，桃園及高雄已出現能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空雲系鬆散，北部有弱降水回波，伴隨局部降雨，桃園及高雄有濃霧。
驚傳與中國建交？杜奕瑾起底外媒「中共金援」 怒轟：在台協力者帶風向
近日外媒報導我國非洲友邦史瓦帝尼擬與中國建交，引發各界關注。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾發文駁斥，起底該媒體《史瓦濟蘭新聞》實為架設於南非、受中共金援的假地方媒體，專門配合北京進行大外宣。外交部早於4月澄清此為假訊息。杜奕瑾警告，這類冷飯熱炒的虛假敘述，極可能是台灣內部「在地協力者」配合中共發動的認知作戰，意圖破壞台史邦誼，民眾應提高警覺，切勿轉傳不實資訊。
台股史上第二大漲點！國家隊砸4億買超「這檔電子股」
台股昨（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。電子大廠和碩（4938）日前公布5月營收595億元，年增和月增均實現雙位數成長，國家隊砸下4億3246萬6280元買超4510張，成為買超冠軍。
台股又爆違約交割！ 新日興、欣興、旺矽合計逾7千萬元
此次遭申報違約交割的個股，主要集中在AI伺服器、散熱及半導體測試等熱門電子族群。資料顯示，新日興（3376）違約交割金額為3,051.3萬元，由新光及中信三重等券商分點申報；欣興（3037）違約金額為2,776.1萬元，申報券商包括永豐新竹、新光新竹、國泰台中及國泰桃園等分點；...
台股狂飆外資卻沒來？ 林昌興爆下週兩大核彈級風暴 大盤恐回測
台股近期走勢震盪劇烈，隨著指數叩關4萬點大關，不少投資人關心多頭信心是否已經全面回歸。對此，知名財經節目主持人林昌興在節目中直言，雖然指數出現強勢反彈，但他個人絕不認為眼前的危機已經完全解除，這波大漲並非多頭安全訊號，提醒網路族與股民千萬不要盲目追價。
降息理由已消失！葉倫示警高通膨恐延續至2028年：美財政藏1危機「過去不擔心的現在全變了」
「展望今年剩餘時間，以及明年，通膨可能仍將高於聯準會的目標。人工智慧的繁榮，或許會將這種情況延續到2028年。」6月11日，美國前財政部長與聯準會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen）在出席東方匯理資產管理全球投資論壇時，向千名投資人示警。
藍白聯手！選罷法修正案「高虹安條款」三讀通過
被稱為新竹市長高虹安條款的「公職人員選罷法」第廿六條修正案，昨天在國民黨團、民眾黨團聯手下於立法院三讀過關，未來被法院宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，可登記參選為候選人，另外增訂涉詐欺罪被判決確定者則不得參選，全案在藍白人數優勢下以贊成五十七票、反對四十八票通過。
累積配息逼近8元！它成立來總報酬近198% 除息最後買進是這天
市場避險情緒升溫，台股近期走勢震盪，市場焦點關注具配息抗震優勢的高股息ETF。大華銀投信表示，台股以AI成長為主調的投資趨勢並未扭轉，下半年仍樂觀看待台股發展。但今年以來漲勢強勁，短期震盪難免，建議投資人可強化配置配息紀錄良好、具長線成長能力的高股息ETF。
周興哲《歌手2026》遭淘汰！那英當場崩潰喊「怎麼搞的」全場震驚
中國音樂競賽節目《歌手2026》最新一集迎來「月度決賽制」，賽制首次升級，7位歌手同台競演後將直接淘汰3人，戰況激烈，也讓現場氣氛相當緊繃。本集賽事中，齊豫、周興哲、竇靖童、胡彥斌等人同場較勁。經過多輪評選後，製作單位宣布阿爾伯特斯塔納伊（Albert Stanaj）與台灣歌手周興哲率先遭到淘汰，止步本輪賽事，讓不少觀眾感到意外。林宜君
鄭麗文稱成功訪美激怒民進黨 陳鳳馨解析綠媒報導三部曲：唱衰、抹紅，還有這一招
國民黨主席鄭麗文11日於大華府地區舉辦的僑宴中致詞表示，此次訪美的成功激怒民進黨政府，並指控親綠媒體不斷造謠，民進黨對自己的好表現非常緊張。對此，資深媒體人陳鳳馨在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，鄭麗文此次訪美試圖打破美國的框架，挑戰相當大，但能讓台灣找到不一樣的路。鄭麗文此次行程的豐富度是過往其他台灣政治人物訪美未曾有過的，國民黨應好好整理成新聞稿對外說明......
PLG冠軍賽》盧峻翔15分、丁恩迪扮奇兵 領航猿力退勇士扳平戰局
桃園領航猿今在PLG總冠軍賽第4戰找回火力，團隊5人得分超過雙位數，以84：77在客場擊敗富邦勇士，將系列賽扳平為2：2。領航猿揮別前役三分球21投僅3中的低迷手感，今團隊首節就轟進5顆三分彈，帶著27：20領先進入次節，接下來在盧峻翔帶領下又拉出18：6攻勢，帶著47：31優勢進入下半場。
T1輸了！HLE搶下MSI季中賽首張門票，Zeka熬八年「首次圓夢」
《英雄聯盟》韓國 LCK 聯賽的 Road to MSI 賽事已經進行到最後兩輪，四支隊伍要相互爭奪兩張通往 MSI 季中邀請賽的參賽門票。第三輪首先進行的是 HLE 與 T1 的晉級關鍵戰，勝者可以率先晉級；落敗隊伍則需要另外對上 GEN 與 KT 其中一支隊伍。結果這個系列賽裡 HLE 延續了第 1 - 2 輪例行賽的良好狀態，以 3：1 擊敗 T1 同時獲得 MSI 第一種子與 EWC 的參賽資格。
獨家／中央社新人事曝光李永得走人 內定「司馬文武」接任董事長
中央通訊社人事有新異動！本刊掌握，中央社董監事將於本月30日屆滿，現任董事長李永得確定走人，高層已拍板，內定由資深媒體人出身、現任文總副會長的江春男（司馬文武）接掌新任董事長，這項人事近日經文化部推薦提報，待行政院跑完人事流程即會宣布。
中職／兄弟雙箭頭6打席退場 平野惠一：做不到給別人！盼全隊看懂訊號
中信兄弟11日交手味全龍，6局上在1、2棒張士綸、岳政華沒有建功下，6局下立刻退場，總教練平野惠一也給出解釋，直言他們2人沒有完成球隊給的目標，因此希望把剩下的打擊機會留給替補選手。
三大因素 侯西峰重返第一線
暌違28年後，有「南霸天」之稱的國揚集團創辦人侯西峰重新站上第一線，並在國揚實業董事改選後接任董事長，女兒侯嘉騏續任董事。外界原本多將此解讀為二代接班布局，不過，國揚總經理彭邵齡指出，侯西峰此時回歸，背後考量遠不只是交棒，而是面對當前房市與集團發展進入新階段後，必須由創辦人親自出面整合資源、穩定經營並培養接班梯隊。