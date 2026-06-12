G6出現 丁丁幫助伯朗彌補得分缺口 領航猿隊搶回台北客場第一勝

勇士隊古德溫一人得分抵過領航員隊三洋將，狂摘29分。 (潘安彥攝影)

陳將双單打得分，拉桿漂亮閃過霍力飛的巨靈掌。 (潘安彥攝影)

陳將双單打得分，拉桿漂亮閃過霍力飛的巨靈掌。 (潘安彥攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】桃園璞園領航猿隊3大板凳丁恩迪、林正、譚傑龍終於有機會參加總冠軍賽了，領航猿隊靠全場狂野防守以84比77打敗富邦勇士隊，總冠軍賽系列扳成2比2平手，PLG總冠軍賽G6正式出現，確認下星期二(16日)比賽會重返台北和平小館。

富邦勇士隊復仇者古德溫打臉PLG之旅也成功打出第4回合勝利，今天他瘋狂出手27次，摘下全場最高的29分，一個人就抵了領航猿隊3洋將得分火力總和的25分(伯朗5分、葛拉漢10分、阿提諾10分)，但兩隊的第四洋將(外籍生)表現落差也不小，勇士隊的本季PLG年度第一隊球員莫巴耶全場6投1中，僅有4分1籃板，遠不如璞園領航猿隊外籍生丁恩迪的14分11籃板，這也是叮叮進軍總冠軍賽的第一個雙十佳績，雖然八爺的替補球員曾祥鈞也有6分8板的優質表現，但仍無補於叮叮對勝利的貢獻。

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這場璞園領航猿隊的勝利，來自於上半時的成功防守(47比31)，領航猿隊下半時最多領先達21分，所以在先發洋將葛拉翰因傷明顯力不從心時，領航猿隊總教練卡帥毫不猶豫在第一節就換上林正頂住火線，甚至連譚傑龍、林洺威(原名林子洧)，這3名千禧年寶寶球員幫助殘缺的洋將陣容頂上21分鐘，也就是說領航猿隊在全場領先43分23秒期間，有甚長時間是靠單洋將頂住防線。

領航猿隊此戰投進10個三分球(命中率32.3%)，洗刷上一戰僅有14%三分球命中率的恥辱，本土戰將李家慷、陳將双、關達祐、白曜誠、盧峻祥皆有建樹，最離奇的是阿提諾，三分球投3中2，是長人洋將中的奇葩，而勇士隊復仇者古德溫的三分球13投3中(23.1%)，累計總冠軍賽4戰共投41次，投進10球，他的前四戰得分正式抵達100分大關。

富邦勇士隊輸球，富邦勇士隊老闆卻多賺了一場主場比賽。 (潘安彥攝影)

富邦勇士隊輸球，富邦勇士隊老闆卻多賺了一場主場比賽。 (潘安彥攝影)