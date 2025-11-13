G7再度聚焦台海議題 強調和平重要性、反對以武力片面改變現狀

七大工業國組織（G7）外交部長在加拿大召開會議，會後聲明關注台海和平，強調維持台海和平與穩定的重要性，並反對任何片面改變現狀的企圖，特別是以武力或脅迫手段。聲明鼓勵透過建設性對話、以和平方式處理兩岸議題，支持台灣有意義參與國際組織。

另外，G7外長關切中國軍力擴張及核武庫快速增加，呼籲中國提升透明度、展現維護穩定的承諾。同時，會中G7重申堅定支持烏克蘭捍衛領土完整、生存權、主權與獨立性。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／周瑾逸

