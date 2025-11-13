G7外長今年第4度為「台海和平穩定」發聲 外交部、總統府回應了

七大工業國集團（G7）外長12日偕同歐盟外交暨安全政策高級代表，在加拿大尼加拉舉行G7外長會議，會後發表聯合聲明，重申維護台灣海峽和平及穩定的重要性，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的企圖，同時表達支持台灣有意義參與合適的國際組織。對此，我國外交部今（13）日發表回應表達高度歡迎與誠摯感謝；總統府下午也發布文字回應表達誠摯感謝。

G7外長及歐盟外交暨安全政策高級代表已分別於今年3月、4月，及9月在聯合國大會場邊會晤後，接連發表聯合聲明關切台海局勢；今年6月，G7領袖峰會後的「主席總結」（Chair’s Summary）中，也強調維護台海和平穩定的重要性，並嚴正關切中國在東海及南海破壞穩定的行徑。G7與歐盟12日舉行外長會議後，再度發表聯合聲明，重申維護台灣海峽和平及穩定的重要性。

外交部今日透過新聞稿指出，G7外長及歐盟外交暨安全政策高級代表12日發表的會後聯合聲明，除了重申維護台灣海峽和平及穩定的重要性，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的企圖，也鼓勵以建設性對話和平解決兩岸事務，並支持台灣有意義參與合適的國際組織。對於G7成員持續以具體行動展現對台海和平穩定重視，及支持台灣國際參與，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

外交部轉述，部長林佳龍指出，此為G7外長今年第4度重申對台海和平穩定的支持立場，顯示維護台海現狀已是國際共識，他也肯定G7外長今年再次表達對台灣國際參與的支持。外交部歡迎友盟夥伴持續在國際場合，表達對台海和平穩定的重視及支持。而台灣作為國際社會負責任的一份子，將持續與民主夥伴共同合作，攜手確保區域及台海的和平、穩定與繁榮，也將持續推動總合外交，向國際社會展現台灣參與國際多邊合作的貢獻。

總統府：樂見G7外長會議高度關切區域安全情勢

總統府發言人郭雅慧同樣表達誠摯感謝，並提及該聲明除了重申透過建設性對話和平解決兩岸議題的重要性，也關切中國持續的軍事擴張與核武庫快速擴增，呼籲北京以提升透明度的方式，展現其對維護區域穩定的承諾。聲明也嚴正關切南海地區危險行徑與水砲使用，以及以軍事化與脅迫手段限制航行與飛越自由的情形，充分顯示國際社會對中國威權主義擴張的高度憂慮。

郭雅慧表示，台灣與G7成員國共享民主、自由與人權等核心價值。我國政府樂見G7外長會議高度關切區域安全情勢，並共同支持台灣有意義的國際參與。台灣將持續與G7成員國深化合作夥伴關係，攜手促進全球人類健康福祉，並為印太地區的和平、穩定與繁榮發展貢獻心力。



