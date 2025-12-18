G7外長及歐盟代表聲援黎智英 港府：詆毀抹黑

（中央社記者張謙香港18日電）香港當局今天發表聲明，聲稱7大工業國集團（G7）外長及歐盟高級代表在黎智英案上「作出詆毀抹黑」，並表示強烈不滿和反對。

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭香港法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立。據報導，G7外長近日譴責「香港當局這項判決」，呼籲立即釋放黎智英。

港府發言人宣稱，黎智英被控危害國家安全罪行，香港法庭是「嚴格依照法律和證據」作出定罪判決。

發言人說：「國家安全是任何一個國家的頭等大事。每個國家都會制定維護國家安全法律，這既是以『聯合國憲章』為基礎的國際法和國際關係基本準則下，每個主權國家的固有權利，也是國際慣例」。

港府發言人又說，「部分國家」將黎智英案的犯罪行為與新聞自由混為一談，甚至藉不同案件詆毀香港的人權和法治狀況，目的是「混淆視聽，汙衊香港」。

發言人，港府要求有關國家立即停止「不符合國際法和國際關係基本準則的行為」，立即停止「干涉純屬中國內政的香港事務」，並指特區政府定當繼續堅定履職，維護國家安全。（編輯：邱國強）1141218