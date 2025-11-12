G7外長強調維持台海和平穩定重要性 憂中國軍事擴張

（中央社加拿大尼加拉地區12日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）外長今天發表聯合聲明，除提及俄烏戰爭停火刻不容緩，還強調維持台灣海峽和平與穩定的重要性，並對中國的軍事擴張表達關切。

G7外長於昨天與今天在加拿大尼加拉地區（Niagara Region）舉行會議，並於會後發表聲明表示：「我們重申堅定支持烏克蘭捍衛其領土完整與生存權，並且支持其自由、主權與獨立性。」

這份聲明提到：「我們重申立即停火刻不容緩。我們同意以現有接觸線作為談判的出發點。我們堅定主張，國際邊界不應透過武力變更。」

G7外長聲明還指出：「我們強調維持台海和平與穩定的重要性，並反對任何片面改變現狀的企圖，特別是以武力或脅迫手段為之。」

文中提及：「我們鼓勵透過建設性對話和平解決兩岸議題。我們同時表達支持台灣有意義地參與適當的國際組織。」

這份聲明指稱：「我們仍對中國的軍事擴張及其核武庫快速擴增感到關切，並呼籲北京以提升透明度方式展現其維護穩定的承諾。」（編譯：陳正健）1141113