G7外長籲立即釋放黎智英 批香港人權與自由續惡化

中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導台中一名49歲陳姓婦人，在網路交友誤信愛情詐騙，對方自稱香港籍男子，以結婚為前提交往，要求婦人貨到付款，領取愛的定情包裹，婦人為了籌措38萬元現金，跑到銀樓變賣金飾，沒想到，真心換真騙，箱子打開來一看，竟是廉價火龍果飲料！警方接獲物流公司報案，一名女子要領取包裹，但小小四個包裹，貨到付款要價38萬，單價太高，實在很可疑，警方一聽就知道極可能是詐騙！49歲陳姓婦人是外籍配偶，丈夫已經去世，她還沉溺在台港戀愛輕飄飄的感覺中，完全沒有警覺心，堅信香港情郎寄來的是定情包裹，結果員警當場開箱，婦人碎了無痕，裡面竟然是火龍果飲，100％真心換絕情。婦人在網路交友，對方自稱香港男子，寄來愛的包裹，要她先代墊３８萬款項。（圖／民視新聞）就連物流人員也看不下去，幫忙出聲勸解。更慘的是，為了付這38萬，婦人還跑到銀樓變賣金飾。陳姓婦人以為找到第二春，對方會來台灣與她結婚，沒想到竟是一場空。烏日派出所長楊明勳：「男子聲稱寄送了重要禮物來台，需請她代收並墊付費用，為了籌措這筆鉅款，婦人甚至將家中珍藏多年的，36錢金飾拿到銀樓變賣，原來以為的定情貴重物品，開箱後竟是市價不到50元的，4盒火龍果飲。」婦人為了籌錢變賣金飾，幸好金飾還在銀樓，婦人順利贖回金飾。（圖／民視新聞）38萬換來四盒不到200元的火龍果飲，真的是捶心肝，真心換真騙啊。幸好還來得及贖回價值38萬的金飾，沒了愛情，至少保住錢財，也讓婦人有個警惕，小心愛情騙子！原文出處：愛情詐騙！婦人38萬現金領愛的包裹 開箱「赫見火龍果飲」 更多民視新聞報導騙到國門口？日媒稱櫻花妹「台機場遭詐50美元」 移民署緊急回應最新／閃兵案外案涉個資法！王大陸與女友同框出庭畫面曝別上當！陸委會示警境外詐騙「這手法」升級 財損難追回

民視影音 ・ 11 小時前 ・ 4