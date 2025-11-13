G7外長聲明重申台海和平穩定 賴清德：台灣會持續與世界並肩前進

總統賴清德（圖／資料照，圖源：總統府提供）





七大工業國集團（G7）外長發表聯合聲明，重申維護台灣海峽和平及穩定的重要性，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的企圖。對此，總統賴清德今(13)日表示，國際社會對台灣的重視，一再證明我們是值得信賴、負責任的夥伴，台灣會持續與世界並肩前進。

賴清德指出，在剛結束的「七大工業國集團」（G7）外長會議上，第四度發表聯合聲明，展現對台海和平穩定的堅定支持，也呼籲台灣能有意義參與國際組織。這顯示，維護台海和平已是國際共識。

賴清德說，感謝友盟夥伴長期以來，在國際場合為台灣發聲，展現對區域和平的重視與支持。

賴清德提到，就在最近， 蕭美琴 Bi-khim Hsiao 副總統、 蔡英文 Tsai Ing-wen 前總統，也相繼前往歐洲，向國際夥伴分享台灣的民主故事，傳達台灣與世界同行的決心。

賴清德表示，國際社會對台灣的重視，一再證明我們是值得信賴、負責任的夥伴。他也要強調，台灣熱愛和平，也有意願、有能力，為國際社會做出更多有意義的貢獻。

賴清德強調，面對世界變局，我們會一棒接一棒，以自信、務實、堅定的步伐，與國際夥伴深化連結，讓台灣繼續成為穩定而可靠的力量。

