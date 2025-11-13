G7外長重申台海和平 總統：證明台灣是負責任夥伴

（中央社記者溫貴香台北13日電）總統賴清德今天表示，G7外長會議第4度發表聯合聲明，展現對台海和平穩定的堅定支持，也呼籲台灣能有意義參與國際組織，國際社會對台灣的重視，一再證明台灣是值得信賴、負責任的夥伴。

總統晚間在臉書發文表示，台灣會持續與世界並肩前進，在剛結束的「7大工業國集團」（G7）外長會議上第4度發表聯合聲明，展現對台海和平穩定的堅定支持，也呼籲台灣能有意義參與國際組織；這顯示，維護台海和平已是國際共識。

總統說，感謝友盟夥伴長期以來，在國際場合為台灣發聲，展現對區域和平的重視與支持。

總統表示，就在最近副總統蕭美琴、前總統蔡英文也相繼前往歐洲，向國際夥伴分享台灣的民主故事，傳達台灣與世界同行的決心。

總統說，國際社會對台灣的重視，一再證明台灣是值得信賴、負責任的夥伴。台灣熱愛和平，也有意願、有能力，為國際社會做出更多有意義的貢獻，面對世界變局會一棒接一棒，以自信、務實、堅定的步伐，與國際夥伴深化連結，讓台灣繼續成為穩定而可靠的力量。（編輯：林克倫）1141113