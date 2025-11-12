G7外長齊聚加國 共商應對地緣挑戰

記者廖子杰／綜合報導

「七大工業國集團」（G7）外交部長會議11日起在加拿大一連舉行2天，針對加薩停火、烏俄戰爭前景、關鍵礦產供應等重大議題緊密合作，共同應對地緣挑戰。

「歐洲新聞臺」報導，此次G7外長會議在加拿大安大略省濱湖小鎮尼加拉舉行，美國國務卿盧比歐、加拿大外長安南德、日本外務大臣茂木敏充，以及英、法、德、義外長，齊聚此地商議加薩停火、烏俄戰爭、貿易關稅、關鍵礦產供應鏈，與增加國防開支等議題，也關注中共在東海、南海的擴張行徑，以及北韓與俄羅斯深化軍事合作等區域安全情勢。

安南德表示，由於當前國際局勢動盪且益發複雜，因此必須持續促進多邊對話。就任外相後首度出席外長會議的茂木敏充，表明G7將與國際盟友持續密切合作、溝通，攜手應對國際情勢和潛在威脅，並落實「自由開放印太地區」願景。

除G7外長外，歐盟外交事務高級代表卡拉斯，以及澳洲、巴西、印度、沙烏地阿拉伯、墨西哥、南韓、南非和烏克蘭代表也受邀與會。

此外，英國政府宣布向烏國提供新一輪價值1300萬英鎊（約新臺幣5.4億元）援助，用於修復遭俄軍攻擊受損的能源與水電基礎能源設施，協助烏國民眾度過凜冬。

G7外長會議在美加邊境城市尼加拉舉行，聚焦援烏與關鍵礦產供應鏈。（達志影像／美聯社）