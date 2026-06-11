G7峰會將登場 法國瑞士聯手、高規格一週維安嚴防騷亂
七大工業國（G7）峰會將於15日至17日在法國近瑞士邊境的阿爾卑斯山湖濱度假勝地艾維安巴恩（Evian-les-Bains），法國與瑞士將實施為期一週、規模直遭新冠疫情期間的邊境管制措施，嚴防任何騷亂。
美聯社11日報導，本屆G7峰會料將討論中東、烏克蘭和全球經濟失衡問題。距離艾維安巴恩僅約45公里的瑞士日內瓦，當地政府和商家希望避免2003年八大工業國集團（G8）峰會外圍砸毀店面的暴力抗議活動重演，當時俄羅斯還是G8的成員。
俄羅斯因2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞，2014年被凍結G8會籍，G8改組為G7。
G7峰會將有成員國領導人以及受邀國領導人與會，在這樣的領導人層級會議週邊，抗議示威不是新鮮事；這一次，社運人士希望針對美國總統川普在關稅、伊朗戰爭和氣候等各項議題的領導能力表達挫折感，甚至打算凸顯他過去與富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係。
包括環保主義者、女權主義者和資本主義反對者在內的社運團體，正就抗議權以及免受鎖定企業和政治權力象徵攻擊的保護權，與日內瓦當局對峙。
反資本主義團體聯盟「拒絕G7」（No G7 ）在呼籲「針對這場會議進行大規模國際主義動員」時表示：「當G7在法國艾維昂會面，計畫毀滅人民、剝削生命並支配肉體時，讓我們組織對法西斯主義和帝國主義的抵抗。」
在日內瓦市區，已有商家用木板封住店面，而曾於1990年代在西雅圖遭遇反資本主義抗議的世界貿易組織等部分機構，正關閉辦公室並指示員工遠距工作。 瑞士並非G7成員國。
法國和瑞士已就G7峰會維安達成軍事合作協議。與會領導人將抵達日內瓦機場後前往艾維安；日內瓦有95%被法國包圍，透過一條狹長土地與瑞士其他地區相連。
瑞士政府表示，軍隊將部署約4000人以支援警方，維安行動包括領空管制、日內瓦湖巡邏和道路管制。35個道路邊境檢查哨中將有7個保持開放，此外，日內瓦也將關閉一個社運人士希望聚集的大型公園。
法國方面將部署1.3萬多名警察和憲兵，確保峰會區域的安全；800多名法國邊境管制官將投入行動，高於平常的約60人。
法國也為當地及周邊地區的居民規畫特別許可證，同時封鎖領導人將會面的皇家飯店週邊區域；14日有一場獲得批准的遊行。其他未事前申請的公眾集會均被禁止。
日內瓦高級國際關係及發展學院國際關係教授杜邦（Cedric Dupont）表示，當局採取這種影響經濟和人民的嚴格安全措施是「反應過度」，他指的是新冠疫情危機期間邊境大排長龍的狀況。
他指出：「他們似乎沒有吸取教訓，抗議者可以從瑞士其他地區來到日內瓦，這只是製造比實際解決的還要多的問題。」
法國外交部表示，每天有超過11萬名跨境勞工從法國通勤到日內瓦；通勤族使用的搭船渡湖服務，已從艾維安移至管制區外的其他渡輪碼頭。法國當局建議民眾延後非必要的旅行，並盡可能在家工作。
當局表示，隨著夏季開始，峰會區域外將允許進行包括立槳和游泳在內的水上休閒活動。
日內瓦邦（或稱日內瓦州）設立600萬瑞士法郎（約2億3730萬元台幣）的基金，用於因G7相關抗議活動而遭受損失的企業。
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