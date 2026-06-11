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七大工業國集團（G7）峰會即將在法國登場，面對重返白宮的美國總統川普，東道主法國總統馬克宏正竭力營造團結氣氛。本次會議將聚焦烏俄戰爭與中東局勢，同時試圖在關鍵礦產與全球經濟失衡等議題上，尋求與盟友間的共識。

七大工業國集團（G7）峰會將於6月15日至17日在法國埃維昂萊班（Evian-les-Bains）舉行。為了避免與美國總統川普發生衝突，主辦國法國特別調整議程，甚至為了配合川普的生日行程而更動日期。外交官透露，本次峰會的首要目標是「危機管理」，各國領袖將針對中東衝突與烏俄戰爭進行深入討論。

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中東局勢是川普關注的重點，他正施壓伊朗重啟荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），以確保全球能源運輸順暢。法國此次也邀請了沙烏地阿拉伯、埃及等國參與，希望能緩解區域緊張。若能在峰會前達成初步協議，將有助於改善川普與歐洲盟友間的緊張關係，先前川普曾批評北約（NATO）盟友在波斯灣行動中支援不足。

烏克蘭總統澤倫斯基也受邀出席，他擔心美國的注意力因中東戰火而分散，正積極爭取歐洲提供更多軍事支援。歐洲各國則希望藉此機會說服川普，強調俄羅斯才是阻礙和平的關鍵，並計畫在加強制裁的同時，維持與莫斯科接觸的彈性。

此外，經濟安全也是本次峰會的重頭戲。各國將討論如何降低對中國關鍵礦產的依賴，並針對全球經濟失衡問題交換意見。法國官員指出，目前全球面臨中國產能過剩、美國過度消費以及歐洲投資不足的挑戰，儘管各國立場仍有分歧，但承認問題的存在將是合作的第一步。

原文出處：G7峰會法國登場！馬克宏設法安撫川普 烏俄與中東戰火成焦點

本文由AI協作，經編輯審核後發布