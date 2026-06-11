G7峰會15日法國登場 歐洲盟友料尋求縮小與川普分歧

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七大工業國集團(G7)峰會15日至17日將在法國登場。這場峰會預料將在美國總統川普(Donald Trump)強勢主導下進行，各國領袖則希望縮小與華府之間的分歧。

峰會將在法國東部度假勝地艾維安巴恩 (Evian-les-Bains)舉行。與會領袖希望修補近年來因貿易、安全及外交議題而受損的跨大西洋關係。

這也是自美國與以色列於今年2月底對伊朗開戰以來，首場重要國際領袖峰會。這場戰爭不僅衝擊中東局勢，也進一步加劇歐美之間的緊張關係。

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除了推動結束衝突及恢復荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)航運外，G7領袖們還將討論一系列敏感議題。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)也將出席峰會。各國希望就如何促使俄羅斯重返談判桌、結束已持續超過4年的俄烏戰爭形成共同立場。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)表示，澤倫斯基的與會「非常重要」，因為G7需要重新建立共識，包括推動談判的必要性。此番言論也反映過去一年來歐美與川普政府在烏克蘭議題上的歧見。

另一方面，其他G7成員也希望說服川普，在全球貿易失衡問題上做出讓步，以緩解其保護主義貿易政策帶來的衝擊。針對大型科技公司監管、未成年人網路保護等議題，各國同樣希望取得進展。

馬克宏擴大邀請多國參與G7峰會

法國此次積極擴大G7影響力。除加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國及美國等成員國外，馬克宏還邀請巴西、埃及、印度、肯亞及南韓領袖與會。

OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)及法國人工智慧公司Mistral AI執行長門施(Arthur Mensch)也將出席有關未成年人數位保護的午宴。

針對就伊朗問題尋求區域共識，馬克宏另邀請埃及、沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國領袖參加特別會議。

中國則未受邀出席G7峰會。不過，由於西方對中國在稀土礦產市場的主導地位日益感到憂心，北京仍將是會議關注焦點之一。

馬克宏預計在19日主持一場「全球成長接軌峰會」 (World Convergence Summit for Growth)視訊會議，屆時將邀請中國及多個新興市場國家參與。

川普施壓升高 歐洲尋求團結

法國官員特別希望避免重演上次加拿大G7峰會時，川普提前離席的情況。巴黎方面甚至希望促成川普延長停留時間，並與馬克宏舉行雙邊會談。

在峰會舉行期間，法國與鄰近瑞士將部署數千名警力及軍人維安。距離會場約約45公里的瑞士日內瓦機場將接待各國專機，部分商家也已預先封閉櫥窗。

對即將進入總統任期最後一年的馬克宏而言，這次峰會也是推動其「歐洲戰略自主」理念的重要機會。

歐洲外交關係協會(ECFR)峰會前公布的一項民調顯示，歐洲民眾對美國的信任度持續下滑，僅11%受訪者認為川普政府是「盟友」。

ECFR資深政策研究員澤爾卡(Pawel Zerka)表示，在面對美國的「批評與強硬作風」之際，歐洲領袖現在擁有「進一步、更快速建立共同安全體系」的機會。 (編輯:柳向華)