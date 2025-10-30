G7應對中國稀土主導地位 北京批「小圈子」

（德國之聲中文網）發達工業國G7對中國掌握關鍵礦產的產業鏈敲響警鐘。從光伏電池板到精准導彈，無不涉及。

美國總統特朗普周四（10月30日）在韓國與中國國家主席習近平會晤後宣布，就稀土達成協議，為期一年，每年再談判。

今年6月加拿大的G7峰會上，七國領導人發起一項“關鍵礦產行動計劃”，呼籲使供應鏈多樣化，以推動“共同的國家和經濟安全利益”。

接下來在多倫多為期兩天的G7能源部長會議將進一步推動該計劃。國際能源署關鍵礦產部門負責人Tae-Yoon Kim向法新社表示：“關鍵礦產的精煉高度集中在單一國家，這帶來經濟和國家安全風險。”

“我們需要努力避免出現與1970年代石油危機類似的局面。”

“關鍵時刻”

北京主要被詬病其行為不符合市場原則。

多個國家擁有顯著的相關礦產，但中國的加工和精煉能力卻居全球主導地位，特別在稀土領域。因此，北京可累積庫存，並掌控全球供應。

加拿大能源部長表示，多倫多此次會議應宣布措施，應對全球關鍵礦產市場的操控行為。

“數十年來，我們面對一個持續扭曲自由市場的競爭者，使用工業補貼、制造產能過剩並削弱自由貿易”，華盛頓關鍵礦產戰略中心執行主任亨特（Abigail Hunter）說道。

加拿大能源部發言人弗雷姆（Gregory Frame）向法新社表示，此次G7會議正值關鍵時刻。

他說，加拿大將在會上“宣布（新聯盟）達成的首批成果，以確保未來工業的關鍵礦產能夠由與我們有共同價值觀的國家開采、精煉和生產。”

“可追溯性”

華盛頓關鍵礦產戰略中心的亨特指出，G7——英、加、法、德、意、日、美各有不同的能源政策。特別是特朗普政府被視為不那麼重視清潔能源的轉型。

此外，特朗普的貿易保護主義政策也可能削弱G7在關鍵礦產領域的團結。

不過，亨特表示，隨著中國采取更為嚴峻的稀土出口管制，G7能源部長對於供應安全的憂慮是一致的。

亨特認為，多倫多的此次會議應采取具體行動，實現關鍵礦產從開采到精煉的“可追溯性”，以確保供應商遵守全球市場規則。

她表示，供應鏈中存在一些“不透明”的中國公司，G7應通過可追溯性和透明度的新政策，將這些企業“逐出市場”。

亨特表示，在加工環節仍然存在“蜘蛛網一樣復雜的實體”，而中國官員對其擁有過大的控制權。“我們有很短的時間窗來應對這一問題”，她說道。

北京回應

中國外交部發言人則回應說，中國的出口管制符合國際通行做法，“目的是更好地維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務”。外交部發言人郭嘉坤同時敦促七國集團“停止以‘小圈子’規則破壞國際經貿秩序”。

（法新社、路透社）

