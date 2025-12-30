美媒報導，美國新《國家安全戰略》有未公開版本，其中提及川普總統有意建立包括美、中、俄、印度和日本5國在內的「核心（Core）5國集團」即C5，以取代「七大工業國集團」（G7），雖然白宮出面否認，但專家認為此類構想符合川普的世界觀。

稍早，10月川普在赴韓國釜山會晤中國領導人習近平之前提出了「G2」概念，也引起國際廣泛關注。不管是C5還是G2，川普腦袋裡變來變去，有一點倒是可以確定，在他眼中，G7大概是不行了。這跟他近來一再威嚇歐洲國家說「美國將退出北約」是彼此呼應的。

G7是在上世紀冷戰背景下成立的，起源於1975年石油危機後西方7大工業國家（美、英、法、德、義、加、日）為協調宏觀政策而設立的權力機制，當時中國勢弱，加以與俄羅斯同為不見容於西方體制的共產國家，自然也是G7聯手對付的對象。

時移勢易，50年過去了，這50年裡，中國快速強勢崛起，但G7也好、美國也好，整個西方也好，卻同步走向了衰退，作為西方老大的美國，雖不願同整個西方做伙一道式微，情急之下喊出了「G2」，多少有拉中國跟他這個動搖中的全球霸權並提，藉此強化他仍是霸權的意思。

G7因何而興，為何而衰？其實是一體兩面。歐洲之所以興，靠的是俄羅斯的便宜能源、中國的產品與市場，和美國的安全保護，但這3大紅利因一場俄烏戰爭同時報銷：北溪2號天然氣管道斷裂，被迫購買昂貴的美國能源；追隨美國反華惡化了中歐關係；跪舔美國卻被美國倒打一耙，要求歐洲自付軍費，甚至還要瓦解北約。如此這般，德、法、義曾有的榮光將不復現矣。

也是歐洲、卻跟歐盟脫鉤的英國，早在一戰、二戰後就步入了下行通道，喪失了殖民紅利之後的英國，一度還算耀眼的工業、科技、軍事也都快速變得黯淡。

歐洲之外，原本就勉強被列入G7的加拿大，GDP早已被中國與印度超過，談不上什麼國際影響力，在川普眼中，甚至就是美國的第51州。

日本是唯一被列入G7或西方陣營的亞洲國家，一向自視極高，其經濟力在上世紀80年代確實也直追美國，號稱「日本第一」。但日本之興，除明治維新外，極大程度得力於巨大的戰爭紅利，從主動發起的甲午戰爭、八國聯軍與侵華戰爭，到被動受益的朝鮮戰爭和越南戰爭，當這些紅利逐漸消失，及中國快速崛起復興之後，日本面臨「失落的30年」實在是邏輯的必然，此等趨勢大概率將持續下去，看不出有任何轉機。

G7中的老大美國，處境表面看略好於其他6國，但其實也已步入「系統性」的衰退，意謂難以扭轉，其成霸的各種軟、硬實力幾乎都面臨著挑戰，或已開始動搖。

必須看到，曾權傾全球的G7，如今由盛轉衰，每一個國家當然都有其各自的原因，卻同時也有一個不可忽視的、共同的大背景與大形勢，即中國的崛起與向歷史回歸。後者，也正是G7同時正在向歷史回歸的主要邏輯。