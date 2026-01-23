G7無人響應？ 川普成立和平理事會 僅19國出席儀式

美國總統川普。（圖／美聯社）





川普設立的加薩和平理事會，川普在瑞士要舉行簽約儀式。只是廣發邀請給至少50個國家，但根據統計，只有21個國家接受邀請同意加入，七大工業國成員沒有一國響應川普的號召。

大筆一揮完成簽署，美國總統川普宣布和平理事會正式成立。美國總統川普：「我們組成了一支非常出色的團隊，還有很多人已經報名加入，他們都希望成為和平理事會的一員。」

22日在瑞士達沃斯經濟論壇場邊，川普舉行了和平理事會成立儀式，雖然川普廣發請帖，邀請各國參與。

廣告 廣告

根據美聯社統計，共有21國接受邀請同意加入，但裡面七大工業國集團成員竟然沒有任何一國，響應川普這項號召，主要國家幾乎缺席，被英國媒體開酸，這名單根本是一群想和川普交朋友的人，再看看台上，除了川普本人，僅有19國代表參加，場面顯得有點冷清，但川普不以為意。

美國總統川普：「和平理事會將會非常有聲望，它會完成很多本來應該由聯合國完成的工作，我們會和聯合國合作，和平理事會是很特別，我們會帶來和平。」

川普表示，和平理事會將在解決國際衝突上，發揮更大作用，至於實際運作細節，目前仍不明朗，美國國務卿魯比歐表示，相關機制都在逐步成形當中。

更多東森新聞報導

紐時：格陵蘭新協議建議 美國擁有軍事基地領土

大逆轉！川普要格陵蘭但「不動武」 狂酸歐洲已面目全非

川普「和平理事會」正式成立 於瑞士簽創始憲章

