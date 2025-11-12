G7聯合聲明支持我國際參與 外交部表達感謝

記者郭曉蓓／臺北報導

針對7大工業國集團（G7）外長發表聯合聲明，表達對臺海和平穩定的重視，以及支持臺灣國際參與，外交部今（13）日表達高度歡迎與誠摯感謝，並強調臺灣作為國際社會負責任的一份子，將持續與民主夥伴共同合作，攜手確保區域及臺海的和平、穩定與繁榮，並向國際社會展現臺灣參與國際多邊合作的貢獻。

外交部指出，G7外長與歐盟外交暨安全政策高級代表於加東時間11月12日在加拿大尼加拉舉行G7外長會議，並於會後發表聯合聲明，重申維護臺灣海峽和平及穩定的重要性，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的企圖。G7鼓勵以建設性對話和平解決兩岸事務，並支持臺灣有意義參與合適的國際組織。對於G7成員持續以具體行動展現對臺海和平穩定的重視及支持臺灣國際參與，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

外交部長林佳龍表示，這是G7外長今年第4度重申對臺海和平穩定的支持立場，顯示維護臺海現狀已經是國際共識；此外，也肯定G7外長今年再次表達對臺灣國際參與的支持。外交部歡迎友盟夥伴持續在國際場合表達對臺海和平穩定的重視及支持。臺灣作為國際社會負責任的一份子，將持續與民主夥伴共同合作，攜手確保區域及臺海的和平、穩定與繁榮。外交部也將持續推動「總合外交」，向國際社會展現臺灣參與國際多邊合作的貢獻。