G7能源部長會議：「認真」應對中國稀土主導地位

七大工業國家集團(G7)31日宣布了20多項旨在削弱中國在關鍵礦產供應鏈主導地位的新項目，而加拿大能源部長霍奇遜(Tim Hodgson)則承諾，G7「認真看待」對全球市場的改革。

G7在多倫多的能源部長會議之際宣布這些協議，範圍涵蓋一系列對高科技產品至關重要的金屬，包括中國擁有過度掌控權的稀土材料。

霍奇遜告訴記者，新成立的G7關鍵礦產生產聯盟(G7 Critical Minerals Production Alliance)所採取的初步措施，「將向世界傳送一個非常明確的訊息」。

他劍指中國的表示，「我們對降低市場集中和依賴是認真的」。

在美國總統川普(Donald Trump)和中國國家主席習近平達成協議、北京將暫停部分稀土出口限制至少1年後，英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國的能源部長在多倫多舉行會談。

稀土是製造一系列精密產品所需的磁鐵關鍵材料，中國限制出口的可能性讓市場感到不安。中國在稀土加工領域擁有絕對優勢，霍奇森承認，拓寬供應鏈需要時間。

他表示，目標是要打造「從礦場到磁鐵」的一套系統。「目前西方還不存在這樣的系統…這需要時間」。(編輯：宋皖媛)