G7財長對降低中國稀土依賴達成共識 日本要求北京解除出口禁令

以七大工業國組織（G7）為首的財長們12日在華盛頓召開關鍵礦物會議。（取自貝森特X／@SecScottBessent）





七大工業國組織（G7）與礦產資源國12日在華盛頓召開關鍵礦物財長會議，就迅速降低對中稀土依賴達成共識，將加強合作以推動供應鏈多元化。日本財務大臣片山皋月在會後向媒體證實此事。

G7財長齊聚華府 該如何脫鉤中國？

綜合產經新聞等外媒報導，美國財政部指出，此次會議除了G7（美國、德國、英國、法國、日本、義大利、加拿大）之外，澳洲、墨西哥、印度和南韓也有派員參加。有關關鍵礦物的協議部份，各國討論了設定價格底線和建立夥伴關係等事項，以確保除了稀土主要生產國的中國之外，其他國家可以保持最低水平的生產基準。

廣告 廣告

片山向記者說道：「我們已大致達成一項共識，亦即盡快減少對中稀土依賴。我認為意義極其重大」，並提到他在會議中向中方表達強烈抗議，要求撤回日前對日本限制包含部分稀土在內的軍民兩用物項出口。

片山12日也與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）展開個別會談。貝森特會後在X上發文寫道：「今天在由美國財政部主辦的財長會議上，我很高興聽到各方對迅速解決關鍵礦產供應鏈中主要脆弱環節的強烈共識與共同意願。我樂觀地認為，各國將會選擇謹慎降低風險而非全面脫鉤的方式，並清楚理解果斷行動的必要性。」

德國副總理兼財長克林拜耳（Lars Klingbeil）表示：「這並非為了與誰對抗，而是為了強化夥伴之間的合作。設定價格底線的好處除了能掌握市場可預測價格，也能最大限度地減少試圖影響市場價格的國家的影響力」，但是「在未來幾週內，仍有許多必須釐清的問題」，並補充這不是只有財長之間討論就能定案，還必須與外交部長和能源部長進行協商。

克林拜耳指出，中國並未對此次財長會議作出回應。

更多上報報導

美印太司令：美中休戰中國仍持續施壓東協 印太是美優先事項

印尼擬購40架巴基斯坦JF-17戰機及Shahpar無人機 談判進入高階階段

伊朗示威死亡逾600人 川普考慮空襲並祭25%關稅施壓