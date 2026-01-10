G7財長會議談關鍵礦物 貝森特：已邀澳洲印度與會

（中央社明尼蘇達州薩維奇9日綜合外電報導）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，他將於12日在華府主持一場七大工業國集團（G7）財長會議，討論關鍵礦物議題，澳洲及其他幾個國家也將與會。

貝森特表示，自去年夏天的G7領袖峰會以來，他便一直推動針對關鍵礦物召開單獨會議，各國財長已於去年12月舉行過一場線上會議。

貝森特在參觀露營車與船艇製造商Winnebago工業公司位於明尼阿波利斯（Minneapolis）地區的工程實驗室後，接受路透社採訪時表示，印度也受邀參加這次會議。他說，他不確定印度是否已接受邀請。

目前尚不清楚還有哪些其他國家受邀與會。

G7成員包括美國、英國、日本、法國、德國、義大利和加拿大，以及歐洲聯盟（EU），其中大多數國家都高度依賴來自中國的稀土供應。這個集團去年6月已同意一項行動計畫，以確保供應鏈安全並提振經濟。

澳洲去年10月與美國簽署一項協議，旨在對抗中國在關鍵礦物領域的主導地位。協議內容包括一項85億美元的儲備計畫，並利用澳洲提議的戰略儲備，供應稀土和鋰等易受干擾的金屬。

澳洲坎培拉當局表示，隨後已收到來自歐洲、日本、韓國和新加坡的關注。

根據國際能源總署（IEA）數據，中國主導著關鍵礦物的供應鏈，精煉全球47%至87%的銅、鋰、鈷、石墨和稀土。這些礦物被用於國防科技、半導體、再生能源組件、電池和精煉程序。

鑑於中國已對稀土實施嚴格的出口管制，西方國家近年來一直尋求降低對中國關鍵礦物的依賴。

日前有報導稱中國已開始限制對日本企業出口稀土及含有稀土的強力磁鐵，並禁止對日本出口軍民兩用物品。

貝森特表示，中國仍在履行購買美國大豆和向美國公司運送關鍵礦物的承諾。（編譯：李佩珊）1150110