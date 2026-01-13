G7財長齊聚華盛頓 共商降低對中稀土依賴

七大工業國集團(G7)和其他主要經濟體的財政部長12日齊聚華盛頓，討論降低對中國稀土的依賴，包含設定價格下限和新的夥伴關係，已建立替代供應來源。

這場會議是由美國財政部長貝森特(Scott Bessent)召集，與會者包含日本、英國、法國、德國、義大利、加拿大等G7國家財長，還有澳洲、墨西哥、南韓與印度官員。

美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)和美國進出口銀行(U.S. Export-Import Bank)、摩根大通(JP Morgan的代表也出席，但與會者並沒有發表聯合聲明。

廣告 廣告

美國財政部在聲明中表示，貝森特尋求「討論確保和多元化關鍵礦產的供應鏈，尤其是稀土元素」，並樂觀表示各國將採取審慎的去風險措施，而非與中國脫鉤。

一名美國官員11日表示，貝森特將敦促與會者採取更多情動，降低對中國關鍵礦產的依賴，中國已經對稀土出口實施了嚴格的管制，最近一次是限制對日本的供應。

日本財政部長片山皋月12日晚間告訴記者：「對必須迅速降低對中國稀土的依賴存在廣泛的共識」。

片山皋月表示，她為G7和其他志同道合國家概述了短中長期的政策方針，以增加非中國稀土的供應。

片山皋月說：「這些措施包含建立基於標準的市場，例如尊重勞動條件和人權，以及部署一系列政策工具：公共金融機構的支持、稅務與財務激勵措施、貿易和關稅措施、檢疫措施，以及設定價格下限」，「我強調致力於這些措施的重要性。」