G7關鍵礦物生產聯盟成立 美部長：將用「非市場手段」抗衡中國稀土壟斷

七大工業國（G7）召開能源部長會議後，決意「認真」改革全球稀土市場。該組織週五（10/31）宣布26項新計畫，意在削弱中國在關鍵礦物供應鏈方面的主導地位。

法新社報導，包括英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本與美國的G7成員國能源部長週五在多倫多會談。主辦國加拿大的能源部長霍奇遜（Tim Hodgson）向記者表示，G7已成立「G7關鍵礦物生產聯盟」（G7 Critical Minerals Production Alliance），「向世界傳達非常明確的訊號」。

該聯盟將動員民間部門投資，並推行其他政策，以擴大中國以外的關鍵礦物生產。

霍奇遜明確提及中國，表示：「對於降低市場集中度與依賴性，我們認真以對。」

由於中國在稀土加工領域擁有壓倒性優勢，霍奇遜坦言，拓增供應鏈需要時間。他表示，當前目標是建立「從礦場開挖到成為磁體」的完整供應體系，「目前這在西方並不存在……會需要時間。」

美部長：將以「非市場」手段反制中國

美國能源部長萊特（Chris Wright）則表示，G7將被迫使用「非市場」手段來反制中國的壟斷地位。

萊特向記者表示：「坦白說，中國就是利用非市場手段，把其他國家排擠出這類產品製造領域，藉此取得戰略優勢。現在大家對此都很清楚了。」

萊特表示：「我們必須建立自身能力，能夠開採、加工、提煉並製造稀土元素相關產品。我們必須介入，運用一些非市場的力量。」但他未具體說明川普政府會採取哪類「非市場」做法。

萊特說：「我們需要建立自身在稀土元素的開採、加工、精煉，直到製造終端產品的完整能力。」

萊特重申，中國利用稀土存量操控全球價格，「只要別人開始投資，中國就向市場大量釋出供應，把價格砸下來」。他直言，中國「抑制（他國）投資」。

川普關稅政策雖導致G7內部關係緊張，但萊特表示，有關多元化稀土供應鏈的必要性，「各國之間並無分歧」。

