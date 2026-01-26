Galaxy A07 5G登台！6千有找 6.7吋大螢幕、6年防護更新
台灣三星宣布引進新一代Galaxy A07 5G，集結6.7吋大螢幕與120Hz螢幕更新率、6000mAh大電量及便利的AI應用，訴求讓消費者可以親民價格輕鬆入手5G手機，並搭配多項實用核心規格。
Galaxy A07 5G推出酷潮黑、裸光紫2色選擇，4GB RAM+128GB ROM單一版本，建議售價5990元。預計2月初於三星智慧館、三星商城、三大電信及各大通路陸續開賣。
在拍攝表現上，Galaxy A07 5G配備5000萬畫素主鏡頭，前置鏡頭內建多種濾鏡與美肌模式，每一張自拍都能完美上鏡。此外，針對重度拍照與錄影需求的用戶，也無須擔心儲存空間不足，
Galaxy A07 5G支援最高2TB microSD記憶卡擴充，珍貴回憶都能完整保存。
螢幕採用Corning Gorilla Glass 5，並支援IP54防塵防水。此外，Galaxy A07 5G提供6代作業系統升級與6年安全更新，持續最佳化系統與資安防護。
AI應用當道，擁有Galaxy A07 5G也能跟上最新科技趨勢。在影片中看到感興趣的商品時，只要透過「搜尋圈」功能一圈，即能快速查找相關資訊；聚餐或出遊缺乏靈感時，也能透過口語指令請Gemini推薦景點，並直接將行程加入行事曆。
此外，面對約會穿搭的煩惱，Gemini Live AI即時視覺對話功能，可識別手機鏡頭拍攝內容，提供貼心搭配建議，彷彿隨身造型顧問。
