Galaxy Ring 發脹夾手指事件調查公佈，Samsung 堅稱個案，產品無安全問題

關於 2025年 10月 Galaxy Ring 智能戒指鼓包導致用戶就醫的事件，Samsung 官方於 2026年 1月8日公佈調查結果，明確此次事件的誘因是裝置內部封裝層開裂，且該款產品無普遍性電池安全風險。

這起事件的當事人是科技博主丹尼爾（@ZONEofTECH）。事發時他正準備登機，手指上佩戴的 Galaxy Ring 突然發生電池鼓包，不僅引發劇痛，還導致戒指無法取下，最終被拒絕登機並前往醫院，經醫護人員消腫後才取下戒指。他分享的照片顯示，戒指內側外殼已出現分離，此事引發公眾對該產品電池安全的廣泛擔憂。

事件發生後， Samsung 立即啓動調查，調查過程既包括內部分析檢測，也邀請了獨立第三方機構進行專項審查，雙方得出一致結論。 Samsung 在給丹尼爾的官方聲明中強調，客戶安全是首要原則，Galaxy Ring 以耐用性為核心設計理念，專為日常佩戴場景打造。不過， Samsung 目前尚未確定內部封裝層開裂的根本原因。