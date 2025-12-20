Galaxy S26系列再被點名 發表時間傳落在2月

【記者趙筱文／台北報導】三星稍早正式發表全新Exynos 2600處理器，據爆料與市場傳聞指出將導入下一代Galaxy S系列部分機型並於特定市場推出，也讓外界對Galaxy S26系列的發表時程再度掀起討論。

根據韓國媒體報導，三星Galaxy S26系列預計將於明年2月正式亮相，並在美國舉辦專屬發表活動。這項說法與11月初流出的爆料一致，指出三星仍將延續近年旗艦機在年初登場的節奏。不過，隨後也曾有消息指稱發表時間可能提前至1月，讓整體時程一度出現分歧。

Exynos 2600採用業界首款2奈米GAA（Gate-All-Around）製程技術，目前已進入量產階段。應用處理器（AP）被視為行動裝置的「大腦」，負責執行作業系統與各類應用程式的核心運算任務。

三星指出，Exynos 2600將高效能CPU、NPU與GPU整合於單一晶片中，不僅提升整體運算效率，也強化AI與行動遊戲體驗。與前一代Exynos 2500相比，新晶片的CPU效能最高提升39%，生成式AI效能更大幅成長113%。

三星進一步說明，效能升級後，用戶可在裝置端更快速且有效率地執行AI任務，例如智慧影像編修、AI助理等功能，減少對雲端運算的依賴，也有助於強化隱私與即時性。

若以目前各方消息交叉比對，2月發表再度成為相對主流的推測，但實際日期仍存在變數。市場普遍認為，在三星正式對外公布前，相關傳聞仍可能反覆修正，發表時間仍有「隨時被打臉」的空間。

隨著Exynos 2600正式登場，外界也關注三星是否會延續「雙處理器策略」，在Galaxy S26系列中依市場區域分別採用Exynos與Snapdragon平台。相關細節仍有待官方後續揭曉，但可以確定的是，三星2026年旗艦手機布局，已悄悄進入暖身階段。

