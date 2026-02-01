Galaxy S26 / S26+ 外觀及規格曝光，Exynos 2600 是領先還是中伏？

文章來源：Qooah.com

Samsung 將於2月25日發佈 Samsung Galaxy S26系列新旗艦機型，港版本則是在3月份發售。

近期 AndroidHeadline 發文，透露 Galaxy S26/S26+ 兩款機型的核心參數和外觀渲染圖。

外觀方面，Galaxy S26/S26+ 延續家族化的簡約造型，為居中挖孔直屏+直角邊框方案，對比與上代設計沒有過多改動。

規格方面，Galaxy S26 採用 6.3吋 FHD+ 屏幕，內置 4300mAh 電池，機身尺寸 149.6×71.7×7.2mm、重量為137克。Galaxy S26+ 採用 6.7吋 QHD+ 屏幕，內置 4900mAh 電池，機身尺寸 158.4×75.8×7.3mm、重量為190克。

廣告 廣告

Galaxy S26 屏幕均為 Dynamic AMOLED 3X 面板，支援 1-120Hz LTPO 自適應刷新率和 4320Hz 高頻 PWM 調光，屏幕峰值亮度 3000nit。

最令消費者關注的莫過於處理器配置，有爆料稱韓國和歐洲市場搭載的是 Samsung 自研的 Exynos 2600，是全球首款 2nm 處理器。其餘地區為高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器。

Samsung 官方表示，Exynos 2600 採用 10核心設計，CPU 由1個3.80GHz超大核、3個3.26GHz大核和6個2.76GHz小核組成。單核跑分成績超過 3400分，多核跑分成績超過 1.1萬分。

拍攝方面，Galaxy S26 為影像系統雙機同步，前置1200萬像素單鏡，後置5000萬像素OIS主鏡+1200萬像素超廣角鏡頭+1000萬像素3倍長焦三鏡配置，支援 8K/60fps 影片錄製。