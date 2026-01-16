Galaxy S26 Ultra 新技術曝光 Flex Magic Pixel 主動式防窺螢幕、全新相機光圈調整與雙平台晶片配置

隨著三星第一季的 Unpacked 發表會時程逐漸接近，關於 Galaxy S26 系列的傳言也越來越完整。雖然這幾年三星的研發重心明顯往 AI 與摺疊機移動，讓不少人覺得 S 系列硬體更新幅度有限，但從目前流出的資訊來看，S26 Ultra 依然藏著幾項值得注意的新技術，包括相機光圈調整與市場上少見的主動式防窺螢幕，讓這代機型依舊具備討論度。

影片版：

https://youtu.be/Y6K_jJC3Pfs

今年的手機市場競爭依然激烈，中國品牌多半把新品節奏放在年末，而三星若真如傳聞在 2 月下旬揭曉 S26 系列，雖然比往年稍晚，但仍算維持既定的年度步調。至於這款旗艦能否在競爭強度不斷拉高的高階市場中維持聲量，就要看這些小幅但實用的調整是否符合多數使用者的期待。

在多項爆料中，相機依舊是討論度最高的部分。S26 Ultra 的主鏡頭仍延續 2 億像素的 HP2 感光元件，但光圈將從 F1.7 擴大到 F1.4，這個改動對夜拍亮度、景深效果與畫面乾淨度都會帶來直接影響。新的鍍膜與鏡片處理也被指出能減少在夜景下常見的耀光狀況，讓影像呈現更自然。

此外，三星據傳也針對人像膚色偏黃的問題進行調整，除了演算法修正，也從光學端著手，希望讓膚色呈現更接近真實。其他鏡頭像是 5000 萬像素超廣角、5 倍潛望式長焦與 3 倍長焦等，都會依靠軟體整合提升整體成像穩定性。自拍鏡頭部分預計採用 1200 萬像素、視角更開闊的 SONY IMX874，對常錄 vlog 的族群來說會更順手。

不過在長焦表現上，中國品牌近兩年把規格衝得極高，三星維持相對保守的配置是否會影響高階市場接受度，還需要等上市後才會真正明朗。

螢幕則是今年最具話題性的升級之一。除了採用新一代更省電的 OLED 面板之外，傳出 S26 Ultra 會導入 Flex Magic Pixel 技術，也就是主動式防窺螢幕。這項技術去年首次在 MWC 展出，當時外界以為只是概念展示，沒想到如今可能會實際應用在量產機上。簡單來說，螢幕可以自行調整防窺效果，也有望能與鏡頭偵測結合，在需要時自動啟動。

對每天搭捷運或需要保護訊息內容的使用者來說，這是過去只能靠貼膜解決、如今卻能靠螢幕本身做到的功能。雖然真正的技術細節還要等待發表會，但若三星真的導入，勢必會成為今年手機市場的一大差異化亮點。

處理器方面，美版與部分市場被認為會使用 Snapdragon 8 Elite Gen 5，主打 AI 運算與能源效率提升。而三星也有意讓自家的 Exynos 2600 回到旗艦戰線，讓 S26 系列走雙平台策略。由於 Exynos 2600 據說針對 Galaxy AI 進行客製化調整，因此也有傳言指出它在某些 AI 領域會領先高通版本。

電池則是多年來少見的實質提升，S26 Ultra 預計搭載 5500 mAh 電量與 60W 有線快充，加上無線充電速度同步增強，整體續航應會比前一代更有感。

外觀設計大致延續近年的 S 系列風格，但機身可能再更薄一些。系統方面則會搭載 One UI 8.5，並進一步強化各裝置端的連動，例如手機、平板、耳機、電腦與智慧家電之間的協作效率。影像後製也被指出會加入更多背景移除、場景修補、影片主體分離等功能，讓一般使用者也能輕鬆完成視覺加工。

售價部分目前尚未定案，但外界普遍認為會延續 S25 的區間，台灣版本可能落在 27,900、34,900、43,900 元附近。

至於 S26 Ultra 能否在規格不再狂飆、AI 成為主戰場的新時代保持市場位置，除了看產品本身，也取決於使用者是否願意為 Galaxy AI 與新功能買單。

在各品牌高階手機都試圖找出獨特性的情況下，三星以相對穩健的升級策略迎戰 2025，最終結果如何，就等正式上市後由市場來回答了。

