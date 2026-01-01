Galaxy S26 Ultra 相機代碼曝光，從柔膚到對焦，全面自定義

文章來源：Qooah.com

據科技媒體 Android Authority 最新博文報道，通過代碼分析發現，Samsung 正為其「相機助手」（Camera Assistant）APP 開發兩項專業級新功能，預計將在 Galaxy S26 Ultra 手機上首發，分別是影片柔化技術和自定義自動對焦速度與靈敏度調節

其中，影片柔化功能備受關注。目前 Samsung「相機助手」已具備照片柔化選項，用戶可選擇關閉、中等或高三檔強度，通過弱化畫面中過於銳利的細節，讓人像照片的膚質呈現更平滑自然的效果。此次代碼字符串顯示，Samsung 計劃將這一實用功能拓展至影片領域。用戶拍攝影片時將能獲得膚色更柔和、噪點更少的畫面，有效解決了部分用戶反映的影片畫面「過於銳利」的痛點，為影片拍攝提供了更具美感的視覺呈現選擇。

另一項重磅升級是自動對焦速度與靈敏度調節功能。新設置支援用戶精細控制相機在拍攝照片和影片時的自動對焦行為，下設「切換靈敏度」（Shift sensitivity）和「過渡速度」（Transition speed） 兩個子選項。「切換靈敏度」決定了新主體進入或離開畫面時，對焦系統切換主體的果斷程度；「過渡速度」則控制焦點在不同物體間轉移的移動速度，其中慢速過渡模式能夠營造出平滑的電影感拍攝效果，滿足用戶對專業影像風格的追求。