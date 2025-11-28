Galaxy S26 Ultra 終於有升級，45W 升級至 60W，仍慢於主流機型

文章來源：Qooah.com

消息源 @科技媒體 Android Authority 在11月26日表示，在 One UI 8.5 的系統代碼中，標明了除兩個已知的充電等級外，還添加了之前沒有出現過的 level 4 充電等級，並顯示了字符「Super Fast Charging 3.0」。這一發現可能預示著 Galaxy S26 Ultra 將會將升級快充，字符「Super Fast Charging 3.0」很可能是 Samsung 的營銷命名，所以 Galaxy S26 Ultra 可能將能夠支援 60W 快充。

<code><string name=”kg_power_fast_charging_level2_without_battery_level”>Super fast charging</string>

<string name=”kg_power_fast_charging_level3_without_battery_level”>Super fast charging 2.0</string></code>

Samsung 現階段的充電體系是兩個等級，如 Samsung Galaxy S25 系列，標準版支援 25W 充電，Samsung 的命名為「Super Fast Charging」；Samsung Galaxy S25 Plus/Ultra 支援 45W 充電，Samsung 命名為「Super Fast Charging 2.0」。

<code>string name=”kg_power_fast_charging_level4″>Super fast charging 3.0: %d%%</string>

<string name=”kg_power_fast_charging_level4_without_battery_level”>Super fast charging 3.0</string></code>

所以雖然字符「Super Fast Charging 3.0」沒有標注具體的充電功率數值，但依據 Samsung 以往的命名情況（數字越大，速度越快），有相關人士分析，「Super Fast Charging 3.0」的充電速度會比 45W 更快。