Galaxy Watch「睡眠呼吸中止偵測」實測：目前最懂你身體的隨身健康管家
很多人都知道自己「睡不好」，起床總是覺得累，甚至被枕邊人抱怨鼾聲如雷，但究竟是單純的疲勞，還是身體發出的求救訊號？過去我們很難得知，除非你願意去醫院睡一晚。而隨著三星宣布Galaxy Watch正式獲得台灣衛福部食藥署核准開放「睡眠呼吸中止症偵測」功能，這款手錶在三星的健康監測功能上，終於補齊了極為關鍵的一塊。
隱形的健康殺手：為什麼需要關注「呼吸中止」？
在進入實測之前，必須先聊聊為什麼這個功能如此重要。
所謂的「阻塞性睡眠呼吸中止症」 (OSA)，並非只是「打呼很大聲」而已。它的成因通常是睡眠時頸部肌肉放鬆，導致呼吸道塌陷、阻塞，空氣無法進入肺部。常見症狀通常是伴隨鼾聲大、睡眠期間曾多次停止呼吸，或是起床容易噎到或口乾舌燥，甚至喉嚨痛或頭痛，另外白天可能會有容易嗜睡、難以集中精神等情形。
試著想像一下，就像有人在你睡著時，每隔幾分鐘就掐住你的脖子，讓你無法呼吸，直到大腦發現缺氧而讓你短暫「微覺醒」。這種情況整晚可能發生數十次甚至上百次，長期下來就會讓身體處於慢性缺氧與發炎狀態，心血管疾病、中風、糖尿病、心房顛動的風險都會大幅飆升，甚至可能造成記憶力不佳、工作效率降低、失智等認知障礙發生，或是導致易怒，甚至憂鬱等情況。
傳統檢測的痛點，在於要確認是否有阻塞性睡眠呼吸中止症，你必須預約醫院的睡眠中心，進行「多項睡眠生理檢查」 (PSG)。這意味著你得在陌生的病床上睡一晚，身上貼滿腦波、眼動、肌電、呼吸氣流等20多條導線，而筆者身邊不少朋友就曾表示：「身上都是線根本睡不著」，可能導致量測結果不準確，甚至需要多睡幾晚。
而目前獲得台灣衛福部食藥署核准開放「睡眠呼吸中止檢測」功能的Galaxy Watch系列錶款 (註)，能將「醫療級的篩檢」變成「居家日常」即可使用功能，雖然不能完全取代醫師診斷，但作為第一道防線的「快篩工具」，不僅大幅降低檢測難度，更能協助使用者更快察覺是否有潛在的睡眠呼吸中止症。
註：型號必須為包含Galaxy Watch4在內以後版本，配對Android 12.0以上作業系統之Galaxy智慧型手機。
實測核心：如何開啟「無感偵測」？
這次實測使用的是Galaxy Watch8 Classic，其搭載的BioActive光學感應器成為核心關鍵，能精準監測睡眠期間的血氧濃度變化，分析出是否缺氧情形。
偵測原理在於透過手錶的BioActive光學感應器，於睡眠期間追蹤血氧濃度相對降低情形，並且透過足夠數據量 (10天內至少要有2天紀錄數據)判斷使用者是否有睡眠呼吸中止症跡象。
其中，藉由睡眠呼吸中止指數 (AHI)對應的睡眠期間每小時呼吸暫停次數作判斷，可以識別代表呼吸暫停的「窒息」狀態，或是代表呼吸微弱的「低度呼吸」狀態。例如每小時平均呼吸中止次數超過15次，即為中度至重度睡眠呼吸中止症。
步驟一：前置作業與版本確認
要啟用此功能，除了必須先確認使用錶款是否為Galaxy Watch4或更新版本，另外也必須確認手機與手錶上的Samsung Health Monitor App是否已經更新至最新版本 (手錶版本需為1.4.5.004以上，手機版本則需為1.4.6.001以上)。
步驟二：配戴與睡眠
這項功能主打「無感」，代表你不需改變睡姿，也不用像醫院一樣在全身貼線。不過，還是有些細節要留意：
• 配戴技巧：為了確保感應器準確，錶帶需貼合手腕 (不要太鬆)，建議可將手錶戴在手腕尺骨 (手腕處凸起的骨頭)上方，三星原廠建議可配戴在2.5公分至5公分左右高度。
• 監測頻率：系統要求在10天內，完成監測2個晚上數據檢測 (不需要連續兩晚)，但每晚睡眠時間必需達4小時以上 (筆者有幾次熬夜，結果實際測試就無法正確紀錄)。
另外，使用此功能之前，同時也要避開睡前飲酒、含咖啡因飲品，或是避免服用助眠藥物或吸菸，另外更要留意在開啟「睡眠呼吸中止檢測」功能時配戴手錶進行片刻小睡的話，可能會影響判斷結果。
而配戴時，同時也必須注意手錶電量是否在30%以上，而配戴手部皮膚與手錶感應器接觸部位也必須維持清潔乾爽，否則也會影響判斷結果。
另一方面，若使用者處於懷孕、或是因為流感、哮喘、過敏等疾病導致呼吸暫時出現困難情況，同樣也會影響判斷結果。此外，若使用者本身確定有心肺或神經疾病，甚至本身已經確定有睡眠呼吸中止症的情況，則是會讓「睡眠呼吸中止檢測」功能無法準確判定。
更重要的是，使用此功能時的睡眠時間至少在4小時以上，並且確保手錶能在睡眠過程服貼於手腕皮膚上 (另外也要記得開啟Samsung Health Monitor App的偵測功能)。
步驟三：結果解讀
筆者實際配戴兩晚後，Samsung Health Monitor跳出了分析報告。結果通常分為兩種：
• 未偵測到徵兆：表示睡眠呼吸相對平穩，或是症狀仍不到睡眠呼吸中止症的程度 (可能只是健康地打呼)。
• 偵測到中到重度阻塞型睡眠呼吸終止症狀：系統偵測到異常的缺氧模式，此時可能要留意個人身體狀況，或是儘快就診、取得更進一步診斷。
若系統顯示「高度風險」，App 會直接建議用戶尋求專業醫療協助。這正是穿戴裝置存在的意義——它將原本模糊的「我覺得很累」，轉化為具體的「醫療建議數據」。
另外，系統也會紀錄中保留偵測到鼾聲的時間，以及相關錄音內容，讓使用者能藉此判斷系統記錄到的鼾聲是否確實為不正常情形，或是因為其他因素導致鼻塞 (例如過敏、感冒等)，同時也以此作為後續與醫生討論身體狀況的依據。
黑科技加持：你的身體「生鏽」了嗎？抗氧化指數實測
除了呼吸中止偵測，Galaxy Watch8系列這次還帶了一個非常有趣的新功能：抗氧化指數。
抗氧化指數可視為反映「身體代謝健康」與「老化」情況的指標。
簡單來說，身體運作久了會因為氧化和糖化作用而「生鏽」。過去這類數據通常需要侵入式抽血檢測，但三星利用光學技術，透過測量皮膚內的類胡蘿蔔素含量進行推算。
而實際操作非常簡單，只要進入Samsung Health App的抗氧化指數測量介面，再將大拇指輕輕放在Galaxy Watch錶款背面的光學感應器上，大約幾秒鐘時間就能得出數值結果。
而當筆者測出指數稍微偏低時，即可清楚知曉目前或許因工作繁忙導致壓力增加，進而出現暴飲暴食情況，造成身體產生大量自由基，影響身體抗氧化能力低落 (另外，包含吸菸、酗酒或長時間暴露在污染環境情況也會造成抗氧化能力下降)。
而此時就必須增加補充蔬菜、水果等富含維他命C、維他命E，或是多酚、A醇及類胡蘿蔔素在內抗氧化成分的食物。由於Galaxy Watch4以後錶款搭載光學感應器可測量皮膚的類胡蘿蔔素含量，因此能透過Samsung Health App呈現身體的抗氧化指數。
全方位管家：從睡眠到心血管的完整防護網
在長期配戴 Galaxy Watch8 Classic 的這段時間，筆者認為它已經形成了一個相當嚴密的健康生態系：
• AGEs (晚期糖基化終產物) 指數：此指數反映代謝健康與生物年齡。在睡眠時進行測量，可協助使用者關注飲食與生活方式來改善健康，但僅供健康管理參考，不能用於醫療診斷。
• 能量評分： 這是一個透過AI綜合分析睡眠、活動量、心率變異數值後算出的分數。如果前一晚熬夜趕稿，隔天分數只有58分，手錶會建議「作些規律的運動」；反之若分數提高，則會鼓勵持續延續睡眠，或增加運動量。
• 鼾聲偵測： 搭配手機錄音，它可以記錄下你打呼的頻率與聲音大小。這功能與呼吸中止偵測相輔相成，讓你更了解睡眠全貌。
• 心血管健康 (血壓/ECG/血管負荷)： 經過校準後，隨時測量血壓已經是基本功。新增的「血管負荷」監測，則能觀察夜間血管壓力的波動，作為潛在心血管風險的警示燈。
• 其他功能：跟其他智慧手錶一樣，Galaxy Watch系列也提供各類運動數據紀錄，乃至於各類即時訊息提示、回應功能，甚至Galaxy Watch8 Classic相比其他智慧手錶更加入錶圈轉動控制功能，操作上更為直覺。
結合Galaxy AI與Gemini AI的智慧手錶
相比其他智慧手錶，Galaxy Watch8系列不僅整合三星自有的Galaxy AI，更加入與Google合作的Gemini AI功能，意味使用者能透過自然口語方式與手錶上的Gemini AI進行提問互動，例如詢問明天或一週天氣預報，甚至可以透過Gemini協助安排特定日期的旅遊計畫，並且透過Galaxy AI將互動結果移轉到三星其他Galaxy裝置使用 (比方將Gemini生成旅遊計畫傳送到三星手機上的Samsung Notes存放)。
結語：不只是手錶，而是醫師溝通的橋樑
經過這段時間的體驗，必須說Galaxy Watch8 Classic加上最新的軟體更新，已經超越了傳統「運動手錶」的使用範疇。
它解決了預防醫學中的難題——「長期的居家監測」，無論是呼吸中止症偵測，或是抗氧化指數，這些數據或許不能直接幫你治病，但當你拿著這些長期紀錄去諮詢醫生時，能有相當具體且有價值的診療依據。
如果你關心自己或家中長輩的睡眠與心血管健康，這或許是目前市面上最值得投資的穿戴裝置之一。
Galaxy Watch8系列健康功能與一般智慧手錶功能對比：
呼吸中止偵測
台灣已開放 (衛福部核准)
大多數尚未開放或需專業醫療設備
抗氧化指數
獨家支援 (BioActive 感應器)
無
身體組成分析
支援
少數支援，精準度不一
血壓 / ECG
支援 (需定期校正)
僅部分高階款式支援
智慧生態系
深度整合Galaxy AI、手機連動
功能較單一，多僅限於通知接收
