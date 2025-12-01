Galaxy Watch8 Classic 深度體驗~ 「睡眠呼吸中止偵測」揭開你的身體秘密
某天有個年輕人問我：「看到大家都在戴智慧手錶，真的好用嗎？」
嗯～當然有！ 不是只讓你看時間和量心跳而已，深度體驗兩週以上 Galaxy Watch8 Classic，覺得除了內建Gemini 智慧助理深度結合生活之外，還支援醫療級等級的「睡眠呼吸中止檢測」，加上少見的「抗氧化指數」偵測，能幫助你發現平常不易察覺的健康隱憂，而且沒測沒事，長期配戴下來才發現「原來身體正在默默發出警訊」，另外，Samsung Health 內還提供多項免費的燃脂健身課程，不用再花時間找影片 ，Galaxy Watch8 Classic 的神功能怎麼深入你的日常，來看看體驗心得吧。
錶盤設計/按鍵/實體旋轉錶圈功能
這款雲朵白 Galaxy Watch8 Classic 採用 1.3 吋方圓錶盤設計，外圈延續經典的旋轉錶圈，邊緣刻紋帶有復刻鐘錶味道，搭配質感出色的皮革錶帶， 不論日常、正式場合或是運動健身配戴，都能自然帶出個人時尚品味和氣場。
機身採用一體化不鏽鋼材質，具備 IP68 防塵防水與 5ATM 防水等級，並通過 MIL-STD-810G 軍規認證，不僅能應付日常防水，戶外運動時也不用擔心小雨或汗水影響手錶的耐用性，機背則搭載許多精密的生理偵測感應器。
錶帶採用插扣式，要更換錶帶或想清潔機身時，只要按壓機背兩側為拆卸錶帶的釋放按鈕，錶帶便會自動彈出。
外圈右側並配置三顆實體按鍵，依序為 Home鍵、運動快捷選單、返回鍵，而上下兩顆按鍵不只是單純的功能鍵，還能快速測量身體組成分析和 ECG 心電圖，Galaxy Watch8 Classic 是怎麼做到的? 怎麼用? 操作真的非常簡單。
基本上測量時手錶都會一步步指導，只要按照步驟去完成即可，首先開啟身體組成分析功能，先把兩隻手指放在 Home 跟返回鍵上，讓兩顆形成電極迴路，接著按下測量，手錶就會透過微電流去量身體組成，維持約一分鐘內便能分析體脂率、骨骼肌、身體水分、BMI，還能在 Samsung Health app 瞭解更專業深入分析喔。
外圈的旋轉錶圈，別以為只是好看而已，還能透過轉動方式快速選擇想要的功能，此外，導入 Classic 專屬的緩衝結構與枕型錶殼，提升手錶的抗摔與抗震能力，同時有效保護內部精密元件不受外力衝擊。
錶圈轉動時，還有「咖咖咖」機械回饋手感，還有種莫名療癒感，將經典工藝與實用完美結合。
One UI 8 Watch/專業監測 在操作體驗上，One UI 8 Watch 基於 Wear OS 6，系統運行流暢，介面簡潔，不同功能細項資訊還用不同的色塊區分，搭配Now Bar 風格的橢圓膠囊設計元素，讓圖示、訊息等都有辨識度，實際在滑動或點選時，很容易就能找到想要的功能，整體操作十分人性化。
此外，One UI 8 Watch 同樣整合 Gemini AI 智慧助理，讓平常在手機上的使用體驗可以無縫延伸到手錶上，像是下達語音指令、對話、查資料、導航、發送訊息也能直接在手錶搞定，這讓 Galaxy Watch8 Classic 不僅只會偵測生理數據和通知訊息，而是真正融入你的生活，有效的健康管理，而且也是跟Android 生態整合最完整的機款系列，後面會分享與 Gemini 的日常應用~
支援的運動種類相當多元，從戶外、跑步、步行、室內訓練、騎乘、登山到下水等伸展筋骨類型，還是中強度有氧訓練都能對應，個人很喜歡的部分，是 Samsung Health app 還能連動 YouTube 健身教學影片，提供的課程長度從 8 分鐘到 30 分鐘以上的有氧、重訓到瑜伽課程都有，隨時想換個運動方式或制定鍛鍊排程都方便，讓自己的運動習慣能持之以恆。
三星近期更把「睡眠呼吸中止檢測」等高階功能下放到 Galaxy Watch4 以上機型，讓更多人都能用到接近醫療級的健康監測，讓 Watch8 Classic 更像你的閨中密友，像是鼾聲偵測、血管負荷、AGEs、血壓、ECG 心電圖、運動紀錄、抗氧化指數、身體能量指數等，都能透過 App 看到完整數據，原本感受不到的生理變化能被記錄下來，讓你更了解自己的身體節奏。
看完整的Galaxy Watch8 Classic 深度體驗請點下方連結~~
看更多麥兜小米的文章
看完整的Galaxy Watch8 Classic 深度體驗~ https://www.mcdulll.com/galaxy-watch8-classic-samsung/
