Galaxy Z TriFold 台灣正式上市，三星首款三摺疊手機主打 10 吋螢幕與多工操作

隨著行動工作與娛樂界線愈來愈模糊，手機的角色也不再只限於通訊工具，而是逐漸成為整合工作與生活的核心裝置。在這樣的使用趨勢下，三星宣布旗下首款三摺疊旗艦手機 Galaxy Z TriFold 12/19 正式在台灣首發上市，台灣同時也是全球首波上市的六個市場之一。

從外型來看，Galaxy Z TriFold 在摺疊狀態下為 6.5 吋封面螢幕，維持一般手機的單手操作體驗；完全展開後，螢幕尺寸達到 10 吋，操作介面更接近小型平板。這樣的設計，讓使用者能依照不同情境切換模式，無論是快速查看訊息，或是需要較大顯示空間進行閱讀、編輯文件，都能在同一支裝置上完成。

在軟體與使用體驗上，三星將多工操作作為 Galaxy Z TriFold 的核心特色之一。裝置支援 Samsung DeX 獨立運作，可建立多個工作區並同時開啟多個應用程式，搭配藍牙鍵盤與滑鼠後，操作邏輯更貼近桌上型電腦。對於經常需要在外處理簡報、回覆郵件或進行遠端協作的使用者來說，這樣的使用方式提供了不同於傳統手機的選擇。

Galaxy Z TriFold 也整合了 Galaxy AI 功能，包含寫作輔助、重點整理與即時畫面分享等工具，協助使用者在大螢幕上進行資訊整理與溝通。三星的定位並非單純追求規格堆疊，而是希望透過螢幕尺寸與操作方式的改變，讓手機在工作流程中發揮更實際的作用。

硬體方面，Galaxy Z TriFold 採用 Snapdragon 8 Elite for Galaxy 處理器，因應多工與高負載使用需求。機身結構使用 Advanced Armor Aluminum 邊框與高強度鈦合金轉軸外罩，並通過超過 20 萬次的摺疊測試。摺疊時厚度約 12.9 mm，完全展開後最薄處約 3.9 mm，兼顧攜帶性與結構強度。

相機配置延續 Galaxy 系列一貫的高解析路線，主鏡頭為 2 億 像素，並搭配 1,200 萬 像素超廣角鏡頭與 1,000 萬 像素遠距鏡頭，支援 3 倍光學變焦與最高 30 倍數位變焦。這樣的配置，對於日常拍攝、文件記錄或近距離微距拍攝，都具備一定彈性。

螢幕部分，內頁採用 10 吋 Dynamic AMOLED 2X 螢幕，支援最高 120 Hz 動態更新率。封面螢幕峰值亮度最高可達 2,600 nits，內頁螢幕則為 1,600 nits，搭配 Vision Booster 技術，在戶外使用時仍能維持清楚顯示。電池容量為 5,600 mAh，採三電池設計，支援 45 W 有線快充與 15 W 無線快充，以因應長時間多工使用需求。

在台灣上市版本方面，Galaxy Z TriFold 提供單一瀚夜黑配色，規格為 16 GB RAM 與 512 GB 儲存空間，具備 IP48 防水等級。盒裝內容包含碳纖維保護殼與 45 W 旅充，並於全台多處三星指定門市設置展示體驗。台灣售價為 89900，並享有尊榮服務。

整體來看，Galaxy Z TriFold 不只是摺疊次數增加的產品嘗試，而是試圖重新定義手機在工作與娛樂之間的定位。三摺疊設計是否能真正融入日常使用，仍有待市場與使用者長時間驗證，但也顯示出高階手機在形式與使用方式上的另一種發展方向。

