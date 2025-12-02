Galaxy Z TriFold 發佈，三摺疊機型，10吋內屏，5600mAh 電池
文章來源：Qooah.com
Samsung 推出首款三摺疊機型——Galaxy Z TriFold。據 Samsung 官方介紹，三摺疊形態「早該問世」，該裝置「通過最先進的可摺疊技術，充分體現了工程上的精湛造詣，專為多摺設計的獨特需求而優化」。
外觀方面，Galaxy Z TriFold 十分輕薄，甚至與 Galaxy Z Fold 7 基本一致。Galaxy Z TriFold 採用的是左右內摺疊的方式，可以很好的保護主屏幕。
Galaxy Z TriFold 在展開狀態時最薄處僅為 3.9mm，屏幕中央的厚度為 4.2mm。整機重量僅 309g。為了更加流暢的摺疊，Galaxy Z TriFold 搭載了兩種不同尺寸的鉸鏈，且具備 IP48 防護等級。
規格方面，Galaxy Z TriFold 外屏為一塊 6.5 吋外屏，峰值亮度高達 2600nits。內屏為一塊 10吋 QXGA 解像度的 Dynamic AMOLED 主屏幕，支援 120Hz 刷新率，峰值亮度達 1600nit。
10吋內屏可以並排打開三個不同的應用界面，在多窗口模式下還可以調節大小，大幅度提升工作效率。此外 Galaxy Z TriFold 還是首款支援「獨立版 Samsung DeX」的手機，可以隨時隨地搭建完整的移動辦公環境。
拍攝方面，Galaxy Z TriFold 後置 2 億像素廣角主鏡（支援 2 倍光學品質變焦）+1200 萬像素超廣角鏡頭+ 1000 萬像素長焦鏡頭。外屏前置 1000 萬像素單鏡，內屏前置1000 萬像素屏下單鏡。
Galaxy Z TriFold 搭載 Samsung 定制的 Snapdragon 8 Elite for Galaxy 處理器，標配 16GB RAM，可選 512/1TB ROM。
續航方面，Galaxy Z TriFold 內置 5600mAh 大容量電池，支援 Super Fast Charging 2.0（45W 快充），只需 30 分鐘即可充至 50% 電量。
通信方面，Galaxy Z TriFold 支援 5G、LTE、Wi-Fi 7 和藍牙 v5.4，但不支援超寬帶（UWB）。
售價方面，Galaxy Z TriFold 最早會在 12 月 12 日於韓國上市，售價 359.04 萬韓元起（約HK$19100）。12月底會在中國、新加坡和阿聯酋上市，2026年第一季度在美國上市。
