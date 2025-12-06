Galaxy Z TriFold 跑分流出，性能 9折機，你買不買

文章來源：Qooah.com

媒體 SammyGuru 最新報道，Samsung 旗下首款三摺手機 Galaxy Z TriFold 的 GeekBench 跑分數據近日曝光。在6.0.0版本測試中，該機單核得分為2853，多核得分為8501，較官方基準分別降低了9.6%和12.6%。

若與高通 Snapdragon 8 Elite 的官方數據對比，Galaxy Z TriFold 的單核成績落後 9.6%，多核成績差距則達到12.6%。有評論指出，這樣的性能折損使得這款被定位為「次世代」的摺疊屏裝置在硬件實力上略顯遜色。

Samsung 因被指採用「上一代」處理器而受到質疑，公司高管回應稱，目標是打造一款「完善且成熟度高」的產品。但 Wccftech 等媒體認為，並無證據表明採用新一代處理器會影響產品開發，Samsung 的解釋或許更多是基於成本控制的考量。

Galaxy Z TriFold 在屏幕規劃上依然展現出高階水準。裝置展開後配備10吋 Dynamic LTPO AMOLED內屏，解像度為2160×1584；摺疊狀態下則提供一塊6.5吋FHD+外屏。兩塊屏幕均支援 1-120Hz 自適應刷新率，內屏峰值亮度為 1600nit，外屏則可達 2600nit。續航方面，手機內置 5600mAh 電池，支援 45W 有線充電，並具備 IP48 級別防塵防水功能。