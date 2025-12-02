Galaxy Z TriFold 開箱片，高價超厚磚頭而已？

文章來源：Qooah.com

科技媒體 SamMobile 展示了 Samsung 首款三摺疊手機 Galaxy Z TriFold 的開箱影片。

此次，Galaxy Z TriFold 的包裝打破一直以來的「環保」策略，整體體積較大，並採用了獨特的珠寶盒式上掀蓋設計。

包裝盒內除了常規的 Galaxy Z TriFold 手機本體、USB-C 數據線和取卡針外，還配送了一個 45W 充電器和一個專用保護套，打破近年 Samsung 高階機型「不送充電器」的慣例。

廣告 廣告

專用保護套採用的碳纖維紋理表面處理，提升質感和耐用性。手機殼覆蓋了手機背部的鏡頭模組，且專門針對連接鉸鏈部分進行包裹設計，可提供全面的防護。

在 Samsung 的最新宣傳片中，瞭解到 Galaxy Z TriFold 的製造和品質測試過程，表示 Galaxy Z TriFold 的主屏幕可承受 20 萬次摺疊，相當於每天摺疊約 100 次，可持續使用五年時間。該數據來源於 Samsung 內部實驗室的測試，沒有進行實際驗證。作為對比，Galaxy Z Fold 7 的摺疊次數為 50 萬次。