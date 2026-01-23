Game Freak末世動作RPG《輪迴之獸》：一人一犬的羈絆冒險，今夏登上Game Pass與PS5

以《寶可夢》 (Pokémon)系列聞名全球的開發商Game Freak，在今日 (1/23) 凌晨的「Developer_Direct '26」直播中，揭曉全新IP動作角色扮演遊戲《輪迴之獸》 (Beast of Reincarnation)。本作預計於2026年夏季推出，打破以往與任天堂緊密綁定的印象，將同步登上Xbox、PC (Steam)與PlayStation 5，並且首發加入Game Pass Ultimate服務。

4026年的末日日本，少女與「禍獸」的求生之旅

《輪迴之獸》的故事舞台設定在遙遠的未來——西元4026年。此時的日本已因「枯萎病」 (Blight)腐化而毀滅，地景被茂密的變異森林覆蓋，人類文明幾近崩塌。

玩家將扮演身負詛咒的失憶流浪者「艾瑪」 (Emma)，她雖然遭人排擠，卻擁有操控植物的力量。而她的旅伴「酷」 (Koo)，雖然外表像隻忠犬，實則是被稱為「禍獸」 (Malefact) 的危險生物。

按照設定，艾瑪身為「封印者」本應獵殺身為禍獸的酷，但命運讓這一人一犬組成奇妙的搭檔，共同前往遙遠的西方，試圖斬斷所有枯萎病的源頭——「輪迴之獸」。

左手揮刀、右手下令，獨特的「雙軌」戰鬥系統

Game Freak這次在戰鬥系統上做出頗具新意的嘗試。遊戲主打「一人一犬」的協作戰鬥，融合快節奏的動作砍殺與指令式RPG的策略要素：

• 艾瑪 (動作)：負責近戰輸出，使用「刀」進行快節奏攻擊。核心機制在於「格擋」，精準擋下敵人攻擊不僅能保命，還能累積點數來釋放酷的技能。

• 酷 (策略)：負責支援與控場，玩家可以隨時開啟指令選單，此時戰鬥時間會變慢 (Bullet Time)，讓玩家有喘息空間思考戰術，指揮酷施放強大的技能來逆轉戰局。

這種設計避免純動作遊戲過於考驗反應神經的壓力，同時保留了指令式RPG的戰術深度。遊戲也貼心地提供了「故事模式」，放寬格擋判定並降低傷害，讓不擅長動作遊戲的玩家也能享受劇情。

上市資訊與平台

• 發售時間：2026年夏季。

• 平台：Xbox Series X|S、Xbox on PC、Xbox Cloud、Steam、PlayStation 5。

• 服務：首發加入 Game Pass Ultimate，支援 Xbox Play Anywhere。

