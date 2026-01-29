遊戲服務供應商Side擴大投資台灣！台北南港新據點開幕，招募75人力拚AI輔助開發
看好台灣在全球遊戲市場的戰略地位與人才素質，隸屬於PTW Holdings的全球遊戲服務供應商Side，今日 (1/29)宣佈其位於台北南港的全新工作室正式開幕。
本身成立超過35年，並且已經在台運作超過8年的Side，本身作為遊戲開發需求服務供應商角色 (編按：可以想像為遊戲業界的技術統包商)，針對遊戲開發團隊將一款作品順利完成之前所需工作提供協助資源，即使開發者本身不具備開發能力，但有一定內容規劃想法，亦可提供開發人員、必要雲端基礎架構建置，甚至包含後續的平台上架、金流串接，或是遊戲客服系統等。
而Side台北工作室負責人張趯馨指出，Side本身並非與諸如微軟、Sony、任天堂等平台業者直接競爭，實際上也與這些業者維持合作關係，主要依照開發團隊實際需求提供合適技術資源協助，藉此讓更多遊戲、創作內容能順利進入市場。
目前在台灣市場提供服務，主要是以品質確認、在地化，以及後續客服系統資源作為協助。除了現行3-4家台灣本土遊戲團隊合作，Side現階段在台灣主要業務是承接海外遊戲團隊在地化內容翻譯等需求，使其遊戲作品能順利進軍繁體中文、英文與韓文市場。
看準台灣46億美元產值與文化優勢
張趯馨表示，台灣處於東西方文化的交匯點，人才對於歐美與日韓文化的遊戲、影視都相當熟悉。正因這種獨特的「文化敏銳度」，讓台北團隊成為執行繁體中文、英文、韓文等多語系翻譯與在地化測試的最佳選擇。此次在台擴大佈局，將為台北遊戲產業創造75個全新工作機會，未來將結合最新的AI解決方案，為客戶提供從遊戲品質確認、在地化，乃至於客戶服務的全方位技術支援。
至於選擇擴大台灣團隊的原因，Side指出台灣擁有約1450萬名玩家，成為全球前15大遊戲市場，加上玩家消費力驚人，預估到2030年時的台北遊戲業產值將成長至46.4億美元，而台北團隊更在過去一年內成功執行超過100個專案，加上全職員工晉升比例高達10%，凸顯台灣業務有顯著成長動能，因此認為擴大台灣團隊規模將有利於推動業者發展。
跟上生成式AI浪潮
在技術層面，Side也跟上生成式AI的浪潮。Side母公司PTW Holdings在去年宣布與Razer合作全球首款AI混合遊戲測試 + QA解決方案「Razer Cortex: Playtest Program - Powered by Side」，將遊戲測試與遊戲品質確認工作整合。
Side執行長Deborah Kirkham指出，2026年的發展重點是將AI導入在地化與在地化品質確認流程，更強調不會以AI取代人力，而是透過AI輔助處理重複性高、繁瑣的測試工作，讓專業人才可以更專注在細膩的語境修飾與使用者體驗優化。
此外，Side自身定位也從單純的「統包商」轉為「共同開發夥伴」。即便是缺乏技術人力的獨立開發者或擁有創意但不會撰寫編碼的團隊，也能透過Side提供的技術資源 (程式、測試、美術)進行共同打造內容，並且能對應各類行的遊戲內容，其中更包含3A級別遊戲作品。
