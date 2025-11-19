GameStop宣布禁止帶「磅秤」挑卡包！抓到就「終身不准入店」

過去幾年，集換式卡牌遊戲（TCG）市場飛速成長，在世界各地都引起大量的收藏、轉售熱潮，尤其是像《寶可夢 PTCG》這類的熱門卡牌，更是吸引了無數玩家和收藏家，各種補充包、紀念包上架就被掃購一空。然而，這股熱潮也帶來了各種投機行為。最近，歐美知名的連鎖實體遊戲零售商 GameStop 宣布，將終身禁止那些在店內使用「磅秤」來測量卡包重量的顧客。

不同卡牌工藝的重量會有些微差異。（示意圖，圖源：Getty Images）

這項政策的起因，是一些投機者利用卡包的微小重量差異來挑選出含有稀有卡（像是閃卡或全圖卡）的卡包。原理是因為稀有卡片通常會使用額外的塗層或加工，讓單張卡片會比普通卡片再重稍微中一點。雖然這重量對於人來說根本無法察覺，但投機者在購買前會用高精度的磅秤來測量卡包，篩選出那些「中獎機率較高」的卡包並買走，留下那些根本不會中獎的爛卡包。

廣告 廣告

GameStop 還轉發了其中一個使用這種方法的影片。而這項項禁令也在玩家社群中獲得了支持。許多玩家認為，這種投機行為嚴重影響了他們享受遊戲的樂趣，讓抽卡這個本該充滿期待和驚喜的過程，變成少數人的賺錢工具，購買一堆卡包回家後，才發現都是被挑剩的爛卡。雖然也有人質疑這項禁令的實際執行效果，但大多數玩家都很樂見 GameStop 願意採取行動來維護大家的公平性。