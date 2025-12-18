GAMFORCE電競嘉年華開幕 蔣萬安肯定電競業

（記者卓羽榛臺北報導）臺北市長蔣萬安今日出席2025 GAMFORCE電競嘉年華開幕記者會，向現場眾多熱愛並投身電競產業的夥伴們致意。蔣萬安表示，這已是他連續第五屆擔任GAMFORCE活動大使，見證了GAMFORCE的成長歷程。他指出，GAMFORCE的規模一年比一年盛大，內容也日益豐富精彩。尤其令他感動的是，活動特別為年輕學子規劃專屬參觀日，透過與學校合作，讓學生實際互動體驗，深入了解電競最新趨勢，甚至學習組裝和改裝電腦，展現了對年輕世代的細心栽培。



蔣萬安分享了自己從電動機臺時代就與電玩結緣的經歷，並提到由於他國三的兒子也熱愛電玩，陪小孩逛三創的過程，他從中體會到遊戲設備的專業與國際化趨勢。他進一步表示，電競已從選手培訓、組隊、賽事規劃到直播與行銷，發展成一項高度專業化的產業，更成為亞運的正式項目，展現無窮潛力。臺灣電玩電競產業去年的產值已超過千億臺幣，且持續上升。除了傳統遊戲與周邊廠商，日常用品、食品、汽車甚至航空等多元產業也紛紛投入資源，顯示電競的快速發展已成為一股全球性趨勢。



為此，臺北市政府也積極推動相關建設與規劃。蔣萬安提及，位於公館的自來水園區正在進行改建，預計將於明年六月左右完工。其中將包含一座「第二特色運動館」，內部計畫設有電競專屬場域，提供專業級的設施。他表示，未來體育局將與電競界夥伴密切交流，確保規劃能符合產業趨勢與專業需求。



蔣萬安最後重申，臺北市政府致力於讓年輕世代更深入了解電競產業，並期望能為國家培育出更多像向玉麟優秀的電競選手。他雖非電競專業人士，但樂於擔任大使推廣相關訊息，並承諾臺北市政府將會是電競產業最強大的後盾與靠山，並預祝本次GAMFORCE電競嘉年華活動圓滿成功。



