GamiTech創造體驗經濟新藍海

▲產學研各界表達共創「跨域遊戲化創新生態圈」的願景。

【記者 郭夢迪／台北 報導】在全球數位經濟加速轉型的浪潮中，「遊戲化」（Gamification）正成為跨域創新的核心策略。根據Precedence Research最新市場研究數據揭示，全球遊戲化市場估值今（2025）年約為175.6億美元，全球企業導入遊戲化設計，以提升客戶參與度與衍生服務價值，已成為重要的產業發展趨勢。

基於探討遊戲化如何把傳統的功能性價值透過跨域加值，轉型到創造體驗經濟的新藍海，社團法人台灣遊戲產業振興會與工研院產科國際所合作，日前於台北數位產業園區digiBlock C數位創新基地舉辦了一場「遊戲化創新開放空間會議」，邀集產學研各界專業人士，透過互動工作坊的方式，首創將「遊藝科技（GamiTech）」的科技整合框架，導入於產出數位轉型所需之解決方案。

台灣遊戲產業振興會表示，對於遊戲化創新與 GamiTech（遊藝科技）的應用潛力，表達高度的肯定與樂觀。遊戲產業多年累積的數位內容領域經驗，是臺灣推動社會數位轉型（DX）的關鍵動能之一。

▲「遊戲化創新開放空間會議」全體與會代表大合照。

GamiTech 的核心價值在於其能將冰冷的科技轉化為具有情感連結的體驗，也能平淡無奇的日常，轉變為驚喜無限的文化科技體驗。期待在產學研各界攜手努力之下，持續推動「跨域遊戲化創新生態圈」的願景，串聯遊戲產業、科技產業、傳統產業與新創團隊，透過GamiTech打造次世代多元應用場景，讓遊戲化創新的成果與國人共享，進而邁向國際舞台，讓世界看見臺灣。（照片：台灣遊戲產業振興會提供）